Сыны Эллады любят Казахстан

Наверное, ни в одной стране на пространстве СНГ не уделяется такое внимание вопросам национальной политики, как у нас. Только у нас Ассамблею народа Казахстана возглавляет лично Президент, она имеет статус конституционного органа, а 9 ее представителей заседают в Парламенте. И только в Казахстане на уровне государства созданы все условия для того, чтобы этнообъединения могли развивать свои языки, культуру, обычаи, традиции. В том, что сегодня Казахстан достиг таких высот, без сомнения, есть огромная заслуга АНК, активно развивающейся вместе со страной под руководством Главы нашего государства Нурсултана Назарбаева.

Наш центр – активный участник всех мероприятий ассамблеи. Мы дружно отмечаем государственные и национальные праздники – недавно, например, вместе встречали Наурыз. Наши коллективы – постоянные участники фес­тивалей дружбы, которые традиционно проводятся национальными центрами ассамблеи. А несколько лет назад совместно с телеканалом «Казахстан-1»в рамках программы «Достык» нами был создан ряд передач о жизни, обычаях и традициях греков, компактно проживающих в совхозе им. Томаровского Алматинской области.

Много внимания в нашем обществе уделяется подрастающему поколению – ведь это будущее нации. Дети участвовали в международных конкурсах детского рисунка, в школе № 17 села Панфилова большой популярностью среди школьников пользуется кукольный театр, где оживают детские сказки на греческом языке. В нынешнем году в седьмой раз проведен ежегодный фес­тиваль-конкурс «Мы казахстанцы», на котором учащиеся вторых – четвертых классов (12 команд) представляют язык, кухню, песни и танцы народов мира. Причем вся детская команда выступает в национальных костюмах. Подготовка к этому фестивалю длится более месяца, родители, классные руководители и ребята работают вместе. Все это очень сплачивает.

Не остается без внимания и одна из главнейших задач диаспоры – изучение греческого языка, а также истории и культуры древней и современной Греции. Обучение ведется по учебникам, предоставленным посольством Греции в Казахстане. Причем методический материал подобран так, чтобы ненавязчиво формировать идеи духовного единства, воспитывать чувство любви к стране, в которой живут учащиеся. Сейчас в «Элефтерии» более 1 200 греков, для которых Казахстан стал второй родиной. Тепло души казахского народа наши отцы и деды ощутили на себе, когда 70 с лишним лет назад, в начале войны, греческая диаспора, жившая в южных регионах России, в считанные часы была выселена. Людей погрузили в товарные вагоны и отправили в неизвестном направлении без объяснения причин. Большинство было депортировано в Казахстан и Сибирь.

Оказавшись в Казахстане, уцелевшие в пути греки поначалу тяжело привыкали к непривычным климатическим условиям: очень жаркому лету и очень холодной зиме. Но постепенно необъятные просторы Казахстана, казавшиеся вначале суровыми и неуютными, становились все более родными, привычными и приветливыми, как и сам казахский народ, встретивший переселенцев с открытой душой.

Казахстан стал для греков-переселенцев истинной родиной, изучение казахского языка не составляло труда, поскольку многие знали турецкий, так как Греция в течение 450 лет находилась под властью турков. Вряд ли сегодня найдется хоть один грек – житель Казахстана, который бы не испытывал чувство благодарности казахскому народу за помощь и гостеприимство. Но греки не забывали свои традиции, не угасала их любовь к народным танцам, музыке, искусству. Подлинный расцвет культуры греческого народа наступил, когда Республика Казахстан стала суверенным государством. Греки впервые за все годы проживания на казахской земле обрели возможность изучать свой язык, традиции, развивать национальную культуру. Они могли организовать общество греков, так в 1989 году в Алматы было создано первое греческое общество «Эос».

Позже подобные объединения стали создаваться в областных центрах, такие как наша «Элефтерия», которая делает много полезного для своей диаспоры, для укрепления дружбы со всеми народами, живущими на казахстанской земле.

Я люблю свою историческую роину – древнюю и вечно молодую Элладу, с ее античными храмами, зелеными холмами с виноградниками, синей гладью моря, веселыми и жизнерадостными людьми. Но у меня есть и вторая родина – устремленный в будущее Казахстан с его бескрайними ковыльными степями, богатыми недрами, щедрым и гостеприимным народом. Мы стараемся воспитывать у молодежи уважительное отношение к культуре всех этносов, живущих в нашем многонациональном Казахстане, воспитывать толерантность. Ведь все это в совокупности и формирует казахстанский патриотизм.

В трудные времена наши деды и отцы смогли выстоять и победить, и я думаю, объединив усилия всех граждан Казахстана, нам под силу осуществить все задачи, поставленные перед страной Президентом Республики Казахстан.

Георгий ИОРДАНИДИ, член Ассамблеи народа Казахстана, председатель ОО «Общество греков Алматинской области «Элефтерия»