​Сырье плюс инновации

Свежий выпуск
Серик Кабдулов, Атырау

Производство по выпуску циа­нида натрия планируют запус­тить на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области.

Заинтересованность в новом производстве проявляет российское ООО «Оргнефтехим холдинг». В качестве основного сырья здесь будет использоваться природный газ. Его дешевизна вкупе с современными инновацион­ными технологиями позволят добиться себестоимости продукции в пределах 1 400 долларов за тонну, что на треть дешевле, чем у основных конкурентов.

Ежегодная проектная мощность предприятия, которое намечено построить до 2021 года, составит 25 тыс. тонн цианида натрия. На эти цели потребуется 70 млн долларов. Для дальнейшего продвижения данной инициативы создана рабочая группа, в которую вошли представители АО «НК «СПК «Атырау», ТОО «ОКХ» и ООО «Оргнефтехим холдинг».

Популярное

Все
Франция одержала победу над Англией и вышла в полуфинал ЧМ-2022
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Казахстанская конькобежка стала серебряной призеркой на этапе Кубка мира
Древний город Отырар восстановили: появится тур-маршрут по Великому Шелковому пути (ФОТО)
За миллион тенге обещал "трудоустройство" в нефтянке житель Актау
Как избежать переохлаждений в холодную погоду, рассказали в МЧС
В Акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Два комитета хотят упразднить в МВД
50-летнего иностранца подозревают в торговле наркотиками в Астане
Женис Касымбек стал акимом Астаны
7 крупных предприятий восстанавливают подачу тепла в Экибастузе
Восемь лошадей сбил грузовой поезд в ВКО
Золотые медали международного турнира завоевали казахстанские боксеры
Атырауский школьник вытащил из ледяной воды двоих тонувших детей (Видео)
Как снизить цены на продукты: в правительстве предложили новые схемы работы стабфондов
Жители Шахтинска боятся повторить судьбу экибастузцев
Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Живет в столичном жилом массиве Уркер Алла Кужатаева. И захотела она, чтобы в молодом районе столицы Казахстана жилось хорошо
Стало известно, когда подключат все дома экибастузцев к отоплению
Пьяный водитель без прав "убил" в ДТП 11-классницу в Актюбинской области
Кинофестиваль "Бастау" объявил победителей
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
Внимание! Поезд задерживается
Как врачи Минздрав препарировали
Токаев уволил ряд судей
В стране, где солярка стоит дороже молока, дешевого продовольствия быть не может по определению
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии

Читайте также

Свежий выпуск
Как молоды мы стали
Свежий выпуск
Взятки не гладки
Свежий выпуск
Объединить опыт ради жизни
Свежий выпуск
Показатель отношения к стране

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]