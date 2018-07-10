​Сырье плюс инновации

Производство по выпуску циа­нида натрия планируют запус­тить на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области.

Заинтересованность в новом производстве проявляет российское ООО «Оргнефтехим холдинг». В качестве основного сырья здесь будет использоваться природный газ. Его дешевизна вкупе с современными инновацион­ными технологиями позволят добиться себестоимости продукции в пределах 1 400 долларов за тонну, что на треть дешевле, чем у основных конкурентов.

Ежегодная проектная мощность предприятия, которое намечено построить до 2021 года, составит 25 тыс. тонн цианида натрия. На эти цели потребуется 70 млн долларов. Для дальнейшего продвижения данной инициативы создана рабочая группа, в которую вошли представители АО «НК «СПК «Атырау», ТОО «ОКХ» и ООО «Оргнефтехим холдинг».