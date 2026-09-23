Сырье производится у нас, а значительная часть последующей добавленной стоимости создается вне Казахстана – депутат

Курултай
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Курултая предложил увеличить долю продукции высоких переделов в экспорте Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Курултая Олжас Нуралдинов призвал Правительство усилить работу по развитию глубокой переработки сырья и увеличению добавленной стоимости внутри Казахстана. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Курултая, сообщает Kazpravda.kz 

Как отметил депутат, депутаты неоднократно поднимали вопрос о необходимости перехода от экспорта природных ресурсов и продукции первичной переработки к производству товаров с более высокой добавленной стоимостью.

Он привел данные, согласно которым за первое полугодие 2026 года экспорт Казахстана составил около 51 млрд долларов. При этом основу экспорта по-прежнему формируют сырьевые товары - нефть и нефтепродукты занимают более 48%. Значительные объемы также приходятся на алюминий, железо, сталь, цинк, свинец, хром и другую металлургическую продукцию низкого передела.

«Принципиальный вопрос: сколько добавленной стоимости мы создаем после добычи руды и получения первичного металла внутри страны?» - отметил Олжас Нуралдинов.

В качестве примера депутат привел медную отрасль. По его словам, значительная часть экспортной выручки формируется за счет сырья и продукции низкого передела, тогда как производство кабеля, электротехнической продукции, деталей и других товаров следующих переделов в Казахстане развито недостаточно.

Аналогичная ситуация, по его словам, наблюдается в алюминиевой отрасли. За 2025 год экспортная выручка от алюминия составила 765 млн долларов, из которых более 70% пришлось на первичный алюминий.

«Получается, сырье и металл производятся у нас, а значительная часть последующей добавленной стоимости, технологий и рабочих мест создается уже за пределами нашей страны», - заявил депутат.

Он напомнил, что необходимость развития более глубоких переделов ранее обозначил Президент Касым-Жомарт Токаев. На расширенном заседании Правительства 10 февраля 2026 года Глава государства отметил, что более половины экспорта металлургии приходится на изделия низкой переработки, назвав парадоксом ситуацию, когда Казахстан экспортирует продукцию первичной переработки и импортирует товары высокого передела.

В этой связи партия «Ақ жол» предложила Правительству провести детальный анализ экспорта основных видов металлургической продукции с разделением на сырье, товары низких, средних и высоких переделов.

Кроме того, предлагается определить перечень продукции следующих переделов по меди, алюминию и другим стратегическим металлам, производство которой возможно и экономически целесообразно локализовать в Казахстане.

Правительству также предложено выявить основные барьеры для развития таких производств, включая стоимость электроэнергии и инфраструктуры, доступ к финансированию, налоговое и таможенное регулирование, а также доступ отечественной продукции к государственным и квазигосударственным закупкам.

Еще одним предложением стало установление конкретных показателей по увеличению доли продукции средних и высоких переделов в экспорте и сроков их достижения.

Отдельно депутат призвал обеспечить государственную поддержку горно-металлургическим компаниям, производящим медь, алюминий и другие стратегические металлы, которые недавно перешли под контроль национальных инвесторов. По его мнению, это необходимо для создания производств глубокой переработки и перехода от вывоза сырья к выпуску готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

#производство #экспорт #курултай

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