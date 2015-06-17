Свежий выпуск Сыргалым полюбилась телезрителям Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

Впервые сериал о жизни столичной семьи, приютившей у себя деревенскую девушку Сыргалым – дочь покойного друга главы семейства, был показан в начале 2014 года. Весной того же года телеканал «Казахстан» завершил трансляцию продолжения теленовеллы. Во второй части основное действие было перенесено из особняка в стены банковского офиса. Главная героиня, та самая девушка-сирота, начинает свой путь к вершине карьерного успеха.

Собрав небывалую для отечественного кинорынка зрительскую аудиторию, казахская «Просто Мария» составила серьезную конкуренцию высокорейтинговым зарубежным теленовеллам и передачам. По итогам конкурса «Жыл таңдауы» («Выбор года») «Сырғалым» признана «Лучшим сериалом 2014 года», а исполнительница главной роли актриса Жулдыз Маханова – актрисой года.



