Статьи Сыргалым полюбилась телезрителям Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

Отечественная теленовелла, собиравшая у экранов телевизоров около миллиона человек ежедневно (40% зрительской аудитории при этом составляли мужчины), стала по итогам зрительского опроса лучшим телевизионным продуктом телеканала "Казахстан".



Впервые сериал о жизни столичной семьи, приютившей у себя деревенскую девушку Сыргалым – дочь покойного друга главы семейства, был показан в начале 2014 года. Весной того же года телеканал "Казахстан" завершил трансляцию продолжения теленовеллы. Во второй части основное действие было перенесено из особняка в стены банковского офиса. Главная героиня, та самая девушка-сирота, начинает свой путь к вершине карьерного успеха.



Собрав небывалую для отечественного кинорынка зрительскую аудиторию, казахская "Просто Мария" составила серьезную конкуренцию высокорейтинговым зарубежным теленовеллам и передачам. По итогам конкурса "Жыл таңдауы" ("Выбор года") "Сырғалым" признана "Лучшим сериалом 2014 года", а исполнительница главной роли актриса Жулдыз Маханова – актрисой года.