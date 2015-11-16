​Сюрприз от Ярославы

Уже на подступах к пьедесталу почета Шведова одолела сопротивление Дуань Инин (Китай, 1/;4 финала) – 6:2, 6:4, Ван Цян (Китай, 1/;2 финала) – 6:7, 7:6, 6:4 и Наоми Осака (Япония, финал) – 6:4, 6:7, 6:4.

Это уже ее третий титул WTA в завершающемся сезоне. Напомним, что в мае Ярослава Шведова вместе с австралийкой Кэйси Делаккуа выиграла парный разряд на турнире в Мадриде, в октябре вместе с француженкой Ализе Корне первенствовала в Гонконге. И вот пришла долгожданная, потому что очень не частая в спортивной биографии Шведовой, победа в одиночном разряде турнира Женской теннисной ассоциации.

Две медали на старте

По традиции международный лыжный сезон начался на севере Финляндии – в заполярном городке Муонио на границе со Швецией. Соревнования FIS (Международной федерации лыжного спорта) вызвали большой интерес у специалистов, серьезно отнеслись к ним и казахстанские тренеры, выставившие на лыжню едва ли не рекордное количество своих гонщиков, находящихся в Суоми на учебно-тренировочных сборах.

К примеру, у мужчин гонку на 15 км классическим стилем у нас бежали Денис Волотка, Ердос Ахмедиев, Константин Борцов, Сергей Черепанов, Николай Чеботько и еще 10 лыжников.

Бронзовым призером на этой дистанции стал наш Алексей Полторанин, уступивший лишь двум хозяевам трассы, – Сами Яухоярви и Ристоматти Хаккола. А накануне лидер сборной Казахстана в блестящем стиле выиграл мужской спринт, опередив финнов Ристоматти Хакколу и Луусуа Ари. Лучшими в нашей команде в женских соревнованиях стали Елена Коломина (10 км, 6-е место) и Анна Стоян (спринт, 10-е место).

В числе лидеров

В первый раз Африка приняла участников чемпионата мира по самбо и боевому самбо. Местом встречи сильнейших борцов стал город Касабланка (Марокко).

На счету казахстанских спортсменов три золотые медали. Их выиграли Беимбет Канжанов (52 кг) и в боевом самбо – Алмас Сулейменов (52 кг) и Арман Оспанов (68 кг). На вторую ступеньку пьедестала почета поднялись Гаухар Турмаханова (52 кг), Айгуль Байкулева (48 кг) и Темирлан Иксангалиев (74 кг), бронзовыми призерами стали Дилдаш Курышбаева (68 кг) и Есет Куанов (62 кг).

В боевом самбо сборная Казахстана заняла третье командное место вслед за спортсменами России и Болгарии.

Остались в стороне...

В четырех европейских городах завершились турниры Элитного раунда Кубка УЕФА по футзалу. Досрочно сложивший полномочия сильнейшего клуба Старого Света алматинский «Кайрат» в венгерском Дьере с большим трудом обыграл хозяев площадки (5:4) и стал вторым в группе «C».

Столичный клуб «Астана-Тулпар» свой заключительный матч в группе «B» тоже проводил против хозяев – итальянской команды «Пескара» – и проиграл – 0:4. Итоговое место – третье.

В «финал четырех» из Элитного раунда пробились «Интер» (Испания), «Пескара» (Италия), «Югра» (Россия) и «Бенфика» (Португалия). Турнир за главный приз европейского клубного футзала состоится в апреле 2016 года. Место проведения будет определено позже.