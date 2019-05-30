​Сюжеты, близкие каждому

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Алия Майсеитова, Нур-Султан

Выставка «Жизнь – творчество, творчество – жизнь» объединила творения троих художников региона Ра­сильбека Естемесова, Айнур Асановой и Асылхана Жанибекова.

«Я, стрекоза и Пиросмани», «Вдохновение», «Ангел с золотыми крыльями», «Утро», «Маки» и другие живописные работы члена Союза художников РК Айнур Асановой можно увидеть в экспозиции.

– Есть две работы, которые я беру с собой из выставки в выставку. Первая – портрет моей дочери Киры, написанный в 1998 году. Она своего рода камертон моего творчества. Вторая – это картина, на которой изображено село Зеленое Астраханского района Акмолинской области. Это воспоминания детства: зима, солнца нет, буран и двухэтажная школа, где на протяжении многих лет работал мой отец. В 14 лет я уехала из этих мест, – рассказала на вернисаже художница.

В работах Айнур Асановой – сама жизнь со всеми ее красками и событиями. Яркие цвета соседствуют с нежными, а на холстах можно увидеть даже кошку и собаку художницы. Есть творения в технике фрес­ковой живописи.

Экспозицию продолжают работы члена Федерации дизайнеров Туркестанской области Асылхана Жанибекова. Все они выдержаны в стиле символизма, приверженцем которого мастер остается уже пару десятилетий. По словам художника, стилизованный образ яблони стал основой его полотен. В картинах «Встреча», «Солнечный день», «Осень», «Весна», «Мираж» весь мир предстает в виде геометрических фигур, и легко можно прочесть, какие эмоции заложил в свои полотна автор. Работа «Одеяло» словно изображает нашу жизнь, сотканную из больших и маленьких историй, грусти, радости, надежды и ожиданий.

Асылхан Жанибеков так же, как и его коллеги, мастерски владеет цветом. Где еще можно встретить на одном полотне столько цветов и их оттенков! Это особенность художников южного региона, отметили эксперты на выставке.

Добротой, самобытным искусством казахов веет от гобеленов и графических листов члена Союза художников СССР, обладателя ордена «Құрмет» Расильбека Естемесова. Темы его работ понятны и близки каж­дому: родной очаг, семейная жизнь, материнство, красота невесты...

С первого взгляда даже сложно поверить, что гобелены сотканы из нитей, а не написаны красками на холсте. Настолько они яркие и легкие, как будто даже воздушные! Автор не скрывает, что сюжеты приходят к нему во сне. А еще – рождаются в глубине воспоминаний, которые он тут же пытается перенести на бумагу, мгновенно сделав набросок. Эти эскизы затем ложатся в основу будущих гобеленов, графических работ или скульптур.

К слову, многие графические листы художник написал на одном дыхании, в буквальном смысле, не отрывая пера от бумаги. 

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