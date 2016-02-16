​Сюжеты из реальности

Это вторая персональная выставка картин, написанных учителем рисования школы им. Тулегена Айбергенова аула Коксу Шардаринского района. Первая состоялась несколько лет назад в районном музее, познакомив шардаринцев с творчеством земляка, который запечатлел на полотне местные достопримечательности и уголки первозданной природы.

Каждая картина – это маленькая история, которую автор выписывает с помощью кисти и красок. Взять, к примеру, «Баржу». На протяжении ряда десятилетий баржа была главной достопримечательностью Коксу. Аул обосновали в 1937 году на берегу Сырдарьи. Добраться до него можно было только по реке, на барже, которая курсировала между Чирчиком и Коксу. Местным жителям на ней доставляли продукты питания, одежду, а обратно загружали шерсть, молоко, лес, который рубили в тугайных лесах.

В конце 60-х годов прошлого столетия началось строительство Шардаринской ГЭС, плотина гидроэлектростанции перекрыла Сырдарью, и река в этой части перестала быть судоходной. Баржа, вокруг которой раньше крутилась вся жизнь, не стала появляться в Коксу, а вскоре к аулу проложили дорогу по суше. Спустя десятилетия Темирали Айдарбеков решил перенести воспоминания детства на полотно, чтобы сохранить исторический факт в памяти жителей аула.

Стать художником Т. Айдарбеков мечтал с детства и легко поступил в Шымкентский художественный колледж им. А. Кастеева. После его окончания вернулся в родной аул, чтобы учить детей, развивать у них чувство прекрасного. Кисти и мольберт у художника всегда под рукой – так можно запечатлеть сюжеты из жизни, пейзажи, написать портреты близких.

– Мы ищем таланты, заинтересованы в развитии культуры, в формировании нового творческого поколения, – говорит Болат Бейс­беков, владелец частной галереи. – Мы хотим помочь «выйти на пуб­лику», ведь это важно для каждого художника, тем более сельского, живущего в десятках километров от районного центра. Посмотрите, какие зрелые работы у Темирали! Видно, что он в постоянном поиске. Отличный портретист, легко схватывает черты характера. Сюжеты его картин жизненны, они естественны, от них веет свежестью и чистотой­.