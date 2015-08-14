Та заводская проходная Свежий выпуск 719 Сергей ГОРБУНОВ, Аксу

В числе лучших традиций Аксуского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром» – преемственность поколений. Благодаря династиям здесь по наследству, от родителей к детям, передаются любовь к профессии и верность родному предприятию. Пример этих достойных качеств подает династия Боляков.

Ее глава, Борис Степанович, первым переступил заводскую проходную в 1977 году. И вот уже более 35 лет он посвятил предприятию, ставшему ему родным. Пришел он в дружный коллектив четвертого плавильного цеха и не расставался с ним все это время. Был плавильщиком, горновым. Сегодня Борис Боляк – бригадир. Премудрости металлургического производства постигал с легкостью, желание учиться было огромным. В цехе о нем отзываются как о специалисте высокой квалификации, профессионале, на помощь которого всегда можно рассчитывать.

С искренней гордостью Борис Боляк рассказывает о своем цехе, радушно встретившем молодого рабочего. С особой теплотой он вспоминает своих коллег и наставников: первого начальника смены Николая Головачева, бригадиров Анатолия Жеглова, Василия Котышева, Евгения Малыгу, Валерия Ильина, Александра Королева, Бориса Тимофеева. Учителей – опытных металлургов, успешно передавших молодому поколению того времени все свои знания.

Сейчас и сам Борис Степанович воспитывает подрастаю­щую смену. Для молодых ребят он – старший товарищ, который всегда подскажет, поможет словом и делом. За добросовестный и многолетний труд он удостоен звания «Заслуженный работник АО «ТНК «Казхром», а также награжден почетным знаком «Еңбек даңқы».

– Я просто очень люблю свою работу, – говорит ветеран. – Уже столько лет работаю с металлом и каждый раз на него любуюсь. Металлургия – это на всю жизнь…

…Вслед за старшим братом в 1980 году в первый плавильный цех завода пришел и Андрей Боляк. Через два года – служба в армии. После увольнения в запас он вернулся на родное предприятие и при первой возможности перевелся в четвертый цех, поближе к брату. Как отмечает Андрей Степанович, цех № 4 и тогда считался одним из лучших, попасть туда было непросто. Работу свою Андрей Боляк любит.

– За последние годы на заводе многое изменилось. Но отношение к работе у меня осталось прежним, – говорит Андрей Степанович. – Конечно, сейчас трудиться стало легче, многие технологические процессы автоматизированы, но профессия металлурга была и останется мужской. Работа всегда разная, я бы даже сказал творческая. Более чем за тридцатилетнюю практику не было похожих смен. А металл – он как живой, человеческую слабость и небрежное отношение не прощает. Такая работа закаляет.

…Нечасто случается, что выбор детей меняет привычный уклад жизни родителей. Когда братья, устроившись на завод, покинули отчий дом, вслед за ними в город из сов­хоза перебрались и отец с матерью. Они решили трудиться рядом с сыновьями. Степан Евстафьевич и Валентина Ивановна решили работать в подсобном хозяйстве завода, весьма развитом в то время.

Судьбы братьев Бориса и Андрея во многом схожи. Оба они начинали свой трудовой путь с нуля и в итоге стали высококлассными металлургами. Удачно сложилась и их личная жизнь. Со своей будущей супругой Борис Степанович познакомился на заводе. К слову, увлеченные общим делом, многие заводчане не случайно находили свою вторую половину именно на ферросплавном. Наталья Михайловна работала лаборантом в центральной заводской лаборатории. Впоследствии, окончив профильные курсы, перешла в цех общественного питания совершенствовать любимое поварское искусство. Вмес­те супруги воспитали двоих детей, которые сейчас живут в России.

У Андрея Боляка и его супруги Нины Павловны тоже двое детей. Татьяна и Максим успешно продолжают дело своего отца. Уже 7 лет сын работает на АксЗФ и тоже в четвертом цехе, куда целенаправленно стремился. За эти годы молодой человек дал отцу немало поводов гордиться достижениями сына – за довольно недолгий срок работы он прекрасно себя зарекомендовал и уже руководит бригадой.

– Я очень благодарен своим учителям. В первую очередь это отец и дядя, которые с детства много рассказывали мне о заводе, – признается Максим. – Именно они впоследствии ускорили период моего взросления, научив собранности и серьезному отношению к делу. Когда рядом с тобой находятся такие родственники, своим трудом заслужившие уважение коллектива, работать намного сложнее – личная ответственность многократно возрастает, всегда стараешься оправдать причастность к фамилии. Иногда кажется, что от тебя ждут невозможного. Благо, что коллектив в цехе слаженный, отзывчивый, дружный, словно одна большая трудовая семья.

…Чувство ответственности Андрей Боляк воспитал в своих детях с ранних лет. Вот и дочь Татьяна, старший инженер по организации и нормированию труда железнодорожного цеха, относится к своей работе с полной самоотдачей. Девушка оту­чилась в Павлодаре, затем в Барнауле, и, как признается сама Татьяна, нередко возникали заманчивые предложения устроиться на работу в России, но она вернулась в свой родной город. С детства знала, что будет работать на АксЗФ, и другой судьбы для себя не желала. А разве может быть иначе, если ты родился и вырос в семье металлургов?

– Для каждого ребенка родители – это пример для подражания, люди, на которых постоянно равняешься, – говорит Татьяна. – Отец всегда был предан своему делу. Это его отношение к работе мы с братом невольно впитывали с детства. И теперь продолжаем традицию.

Секрет семейного счастья Боляков заключен в любви к труду, взаимоуважении всех членов семьи, а также твердой уверенности в завтрашнем дне, которую им дает предприятие.

– Семья – это наша гордость, – считают Борис и Анд­рей. – Иметь крепкую трудовую династию, гордиться ею, иметь общие интересы – что может быть лучше?