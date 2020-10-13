Свежий выпуск
Та же математика, только живая
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
Президент Касым-Жомарт Токаев в сентябрьском Послании народу Казахстана поставил задачу введения предмета по основам предпринимательства в школах и вузах страны. Без этого не получится подготовить новую перспективную волну бизнес-сообщества. По мнению Светланы Прыговой, тренера школы молодых предпринимателей в Усть-Каменогорске, такой курс должен быть на 100% прагматичным и в идеале представлять прикладную математику – рациональную и очищенную от эмоций.