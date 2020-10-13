Та же математика, только живая

Президент Касым-Жомарт Токаев в сентябрьском Послании народу Казахстана поставил задачу введения предмета по основам предпринимательства в школах и вузах страны. Без этого не получится подготовить новую перспективную волну бизнес-сообщества. По мнению Светланы Прыговой, тренера школы молодых предпринимателей в Усть-Каменогорске, такой курс должен быть на 100% прагматичным и в идеале представлять прикладную математику – рациональную и очищенную от эмоций.

– Все можно просчитать, на цифрах показать: сколько стоит идея, принесет ли она прибыль, – говорит Светлана. – Если в математике присутствует сухая теория, и поэ­тому некоторым она непонятна, то малый бизнес – это истории, с которыми сами ребята сталкиваются на каждом шагу.

Сама Светлана позаимствовала идею для бизнеса из жизни. У нее был диплом педагога, но в переходные 90-е годы требовалось большее – деловая хватка, знания по экономике. И многие в областном центре Восточного Казахстана в то время хотели попробовать себя в бизнесе, кто-то открывал пекарни, кто-то уходил в торговлю. Появились новые понятия маркетинга, менеджмента. Люди искали возможность обучиться, спрос был, но в городе никто не предоставлял такую услугу. Так и возникло решение открыть курсы по основам предпринимательства.

– Как раз при поддержке Запада в нашей стране действовали программы по развитию малого и среднего бизнеса, я сама прошла их и стала делиться знаниями с другими, – пояснила специалист. – Могу сказать, что в обществе постоянно растет запрос на свое дело, люди хотят работать на себя.

По словам преподавателя, зап­росы и предложения, озвученные за эти годы в ее аудитории, стали своего рода путеводителем по местному малому бизнесу. Если первые слушатели приходили с простыми и внятными идеями организации торговли или, к примеру, питания, то позже слушателям, в основном молодым из них, стал интересен сегмент отдыха и развлечений. А сегодня львиная доля задумок касается IT и «зеленых» сервисов – проката велосипедов или гироскутеров, экологичных решений в строительстве и ЖКХ…

Сейчас на старте очередной учебный сезон, и нет сомнений, что придут те, кто уловил запросы, вызванные карантином в условиях коронавируса.

– Предпринимательство – это стопроцентный прагматизм, – поделилась мнением специалист. – Это поставленная цель и достигнутый результат. И конечно же, со школьной скамьи надо учить тому, что все можно заранее про­считать, в том числе риски. Даже если ребенок не станет потом бизнесменом, полученные знания все равно пригодятся ему во взрос­лой жизни. Мы как-то работали с учениками специализированной школы для несовершеннолетних правонарушителей, так знаете, с чем столкнулись? Дети говорили: «Зачем ломать голову над идеей, понятно же, что самое выгодное – это торговать оружием». Наслушались где-то. И вот мы предельно просто и понятно начинали им разжевывать, что такое предпринимательство, на цифрах показывали, какая идея может быть рентабельной и насколько. Приводили примеры, когда за высокой рентабель­ностью может быть бизнес с низкой устойчивостью, и, наоборот, предприятие может приносить невысокую прибыль, но быть устойчивым и не требующим кредитных средств. Вместе просчитывали, сколько собственных средств нужно, чтобы открыть тот или иной бизнес, какая у него будет аудитория. Такой арифметике обязательно надо учить, это очень важно. Понятно, что программа должна учитывать возраст. Если это среднее звено, достаточно только основ, если речь идет о старших классах, им надо объяснять, как определиться с идеей, с чего начать. Тогда в будущем дети смогут избежать многих ошибок. Потому что у нас есть такое: что-то придумать, но идея не выстрелила, и в итоге человек остается у разбитого корыта

В качестве примера она привела довольно распространенные у молодежи проекты, например, о неких благотворительных цент­рах или приютах для животных. Безусловно, они всегда выглядят привлекательно, но при этом неизменно встает вопрос: кто будет платить? Если взять любое ИП или ТОО, в его уставе обязательно должно быть оговорено, что предприятие создано с целью получения прибыли. Природа бизнеса – извлечь выгоду, и важно уже с подросткового возраста учить именно практичному подходу – пониманию того, какой товар или услугу начинающий предприниматель намерен производить, кому это нужно, как и по какой цене его можно будет продать.

– Я своих учеников готовлю к тому, что результат может быть отрицательным, но это тоже результат, – заключила специалист. – Мне иногда даже говорят: «Вы ведете курс «Не начни свой бизнес». Но иногда действительно полезней его не начать, чем впоследствии «наломать дров».

Важно научить детей просчитывать перспективу. Ведь если ты в бизнесе сделал что-то не так, не просчитал до конца, не учел, то в итоге получишь убыток. А вмес­те с тобой в убытке останется и государство.