Прокуратура добилась взыскания ущерба государству от поставщиков табачной продукции

Прокуратура внесла протест по делу о контрабанде табачной продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кассационный суд по уголовным делам удовлетворил протест прокуратуры, внесённый в связи с неправильным разрешением вопроса о взыскании стоимости контрабандных товаров.

Установлено, что десять человек с января по август 2024 года неоднократно перемещали через таможенную границу Евразийского экономического союза табачную продукцию с сокрытием от таможенного контроля.

Общая стоимость товара составила 7,3 млрд теңге. Приговором суда виновные осуждены за экономическую контрабанду. Однако ущерб, причинённый государству, остался не взысканным.