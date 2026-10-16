Прокуратура добилась взыскания ущерба государству от поставщиков табачной продукции

Прокуратура внесла протест по делу о контрабанде табачной продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры
Кассационный суд по уголовным делам удовлетворил протест прокуратуры, внесённый в связи с неправильным разрешением вопроса о взыскании стоимости контрабандных товаров.
Установлено, что десять человек с января по август 2024 года неоднократно перемещали через таможенную границу Евразийского экономического союза табачную продукцию с сокрытием от таможенного контроля.
Общая стоимость товара составила 7,3 млрд теңге. Приговором суда виновные осуждены за экономическую контрабанду. Однако ущерб, причинённый государству, остался не взысканным.
"По результатам рассмотрения протеста Кассационный суд взыскал с осуждённых в солидарном порядке в доход государства более 7,3 млрд теңге. Таким образом, обеспечено возвращение в бюджет средств, полученных в результате преступной деятельности", - говорится в сообщении.