Происшествия
Табак для кальяна под видом повидла пытались завезти в Казахстан
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в 2020 году пресекли два факта незаконного ввоза табака для кальяна без таможенного декларирования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.    

Первый факт выявлен в Туркестанской области. Так, груженные табаком для кальяна транспортные средства следовали из Узбекистана в Казахстан через таможенный пост «Капланбек».

Для беспрепятственного пересечения границы ЕАЭС автомашины были задокументированы как пустые транспортные средства без товаров. При этом в автомашинах находился контрабандный груз, который ввозился без таможенного контроля и декларирования.

Организатору преступной схемы К. Бурханову назначен штраф в размере 555 тысяч тенге, а также взыскано 255 миллионов тенге за ранее незаконно перемещенные товары.

Во втором случае гражданин РФ Кафаров Илхам Мисир Оглы пытался осуществить ввоз табака для кальяна из Турции под видом повидла. Он приговорен к штрафу на сумму 4,1 миллионов тенге.

Изъятый табак по двум фактам на общую сумму свыше 133 миллиона тенге уничтожен.

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