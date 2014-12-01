Табаре Васкес одержал победу на президентских выборах в Уругвае

Во втором туре выборов президента Уругвая победил 74-летний Табаре Васкес, представитель правящей коалиции левых сил – Широкого фронта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА
Соперник Васкеса из правоцентристской "Национальной партии" 41-летний Луис Лакалье Поу признал свое поражение и поздравил оппонента с победой.
По результатам подсчета 93,7% голосов, Васкес, занимавший президентский пост в 2005–2010 годах, получил около 53% голосов избирателей, Поу – около 41%. В первом туре президентских выборов Васкес набрал 47,8% голосов, Поу – около 31%.
Церемония вступления в должность избранного президента намечена на 1 марта 2015 года.