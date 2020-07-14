Таблетки не дают "выскакивать" старым болячкам, но не влияют на источник – эксперт о COVID-19

Фото с сайта pixabay.com
Доктор медицинских наук, профессор, академик HAH PK, врач-фтизиатр и автор учебника по лечению инфекционных болезней Талгат Муминов рассказал об особенностях медикаментозного лечения коронавируса, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"В случае с COVID-19 врачи так и не получили возможность назначать этиотропное лечение, направленное на причину, то есть против самого вируса. До сих пор нет ни одного препарата, доказавшего свою эффективность, разве что за маленьким исключением – ремдесивира. Это средство изначально разрабатывалось для борьбы с лихорадкой Эбола, позднее неплохо показало себя в борьбе с возбудителями коронавирусной инфекции SARS и MERS. Россияне получили на его основе препарат, но пока о решении проблемы говорить рано. Поэтому подход, который отрабатывается врачами, называется патогенетическим, способным влиять на механизмы развития заболевания, но не на их первопричину", – сказал Талгат Муминов.
Он отметил, что практический опыт позволил включать в лечение тяжелых больных низкие дозы гормонов, в том числе дексаметазона, и антикоагулянты, например, кардиомагнил, клексан, фраксипарин – препараты, разжижающие кровь и предотвращающие возникновение тромбов и распад капилляров.
"Но для их назначения нужны показания, которые исходят из грамотной диагностики состояния пациента. Ведь у распада тканей свое течение, и нужно понимать, в какой момент и чем воздействовать. Антибиотики широкого спектра действия, например, включенные в протокол азитромицин и сумамед, тоже не влияют на источник инфекции. Они лишь не дают "выскакивать" старым болячкам, которые могут проявить себя на фоне ослабления иммунитета. Равно также бесполезны противовирусные препараты – они не действуют на коронавирус, поэтому не нужно их скупать упаковками. Проверено, доказано, и других мнений быть не может: это лишняя нагрузка на организм. Я хочу повториться: даже самых тяжелых пациентов врачи научились спасать. Но, к сожалению, не всех. Есть запущенные случаи, когда процессы становятся неуправляемыми и необратимыми. Существуют факторы риска: пожилой возраст, сопутствующие заболевания, ослабленный иммунитет. В таком состоянии организму не всегда удается выдержать атаку вируса", – заключил Талгат Муминов.