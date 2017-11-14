Таблетку с микрочипом впервые одобрили в США

В мире
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Администрация по контролю за продуктами питания и медикаментами США впервые в истории выдала разрешение на продажу лекарственного средства, которое представляет собой таблетку со встроенным микрочипом, сообщает korrespondent.net.

Чип встроен в препарат Abilify производства японской компании Otsuka, который применяется для лечения различных психозов и назначается при шизофрении. В США это лекарство принимают 7 млн человек, отмечается в информации.

После глотания таблетки чип будет посылать информацию на мобильное устройство пациента и автоматически пересылать ее лечащему врачу. Благодаря этому удастся избежать ситуации, когда пациенты не соблюдают предписанный режим приема лекарства, что является одной из самых актуальных проблем современной медицины, особенно при лечении хронических болезней, говорится в сообщении.

Утверждается, что таблетки с микрочипами будут назначаться только с согласия пациентов.

Как сообщил глава подразделения Otsuka в Северной Америке Кабир Натх, инновационные таблетки пока будут выпускаться ограниченными партиями для определения спроса. При этом он не смог уточнить, насколько препарат с чипом будет дороже обычного лекарства, пишет портал.

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