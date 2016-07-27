Как оказалось, обе они – гражданки Российской Федерации. Приехав в Карабалыкский район, где у них нет ни родных, ни даже знакомых, женщины 26 и 27 лет занялись попрошайничеством.

В микрорайоне «Черемушки» они приставали к прохожим, назойливо требуя «оказать им материаль­ную помощь» в виде денег и продуктов питания. Что касается валюты подаяния, то непосредственно в приграничном Карабалыке ее нетрудно конвертировать хоть в рубли, хоть в тенге, это дамам было известно.

Районным судом за совершение правонарушения по ст. 449 ч. 3 КоАП РК (приставание в общест­венных местах) обе россиянки привлечены к взысканию в виде административного выдворения за пределы Республики Казахстан.