Табу на имена

Политика
811

Растущее число новорожденных Фейсбуков, Твиттеров, Супергероев и Марсианок всерьез обеспокоило чиновников штата. Каждое экзотическое имя, попавшее в «черный список», хотя бы раз, но давалось ребенку в этих краях. Глава местного управления регистрации гражданского состояния Кристина Рамирес рассказала, что сейчас комиссия проверяет на адекватность имена еще 132 новорожденных. Это нужно, чтобы защитить ребенка, ведь из-за непонятной прихоти родителей его, возможно, будут дразнить всю жизнь.

Мексика не первая страна, где руководство обращает внимание на эту проблему. Например, в Новой Зеландии уже почти 20 лет действует «Закон о регистрации рождений, смертей и бракосочетаний», запрещающий давать детям обидные имена. Так, власти островного государства не разрешают родителям называть своих чад Люциферами или Гитлерами (а такие попытки были). Особое недоумение вызвал случай, когда малыша хотели наречь Крытая автобусная остановка номер 16.

Владимир ОСИПОВ

Популярное

Все
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
На дорогах Костаная совсем небезопасно
Духовный храм в формате open space
Здесь чтят традиции кочевников
В курортном районе вводят режим ЧС из-за каракуртов
Более 13 млрд тенге выделено на питание школьников в Шымкенте
Два серебра завоевали казахстанские спортсмены в 12-й день Олимпиады
Торговые контракты на $7 млрд заключили Казахстан и Узбекистан
Первый саммит Диалога «Центральная Азия + Япония» пройдет в Астане
Более 5 тыс. пострадавших от паводков семей получили дома и квартиры
Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 8 августа
Как не захлебнуться в «чашке латте»?
Миллионы потеряла жительница Атбасара, вложив их в Investment Trade Solution
Общий трудовой стаж династии железнодорожников Капишевых – 826 лет
Казахстанская школьница прошла стажировку в NASA
Мусор у нас в головах…
Девять лет колонии получил экс-глава компании за хищение денег КМГ
Страны ЦА договорились совместно развивать сферу энергетики
Наша задача – поднять культуру чтения
Когда каждый шаг – подвиг
Токаев произвел назначения в своей администрации
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
АЭС: быть или не быть?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Две недели без газа и горячей воды
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Токаев поздравил победителей Международной химической олимпиады
В селе Басыкара Казалинского района прошел оригинальный конкурс братьев «Іні – ағаның тынысы»
В Сарани освоена мелкоузловая сборка автобусов
Минюст США подал в суд на TikTok за незаконный сбор данных детей
Касым-Жомарт Токаев лично проводил в аэропорту Дени Сассу-Нгессо
Этот ролик обжег сердца
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Пищепром: товарный гость в своей стране?
Касым-Жомарт Токаев встретился с Жозепом Боррелем
Айдар Омаров стал врио президента «Казахфильма»
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров

Читайте также

Заседание первого Высшего межгосударственного совета Казахс…
Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы дальнейшего укреплен…
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию …
Харрис объявила себя официальным кандидатом в президенты США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]