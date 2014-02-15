Табу на имена

Растущее число новорожденных Фейсбуков, Твиттеров, Супергероев и Марсианок всерьез обеспокоило чиновников штата. Каждое экзотическое имя, попавшее в «черный список», хотя бы раз, но давалось ребенку в этих краях. Глава местного управления регистрации гражданского состояния Кристина Рамирес рассказала, что сейчас комиссия проверяет на адекватность имена еще 132 новорожденных. Это нужно, чтобы защитить ребенка, ведь из-за непонятной прихоти родителей его, возможно, будут дразнить всю жизнь.

Мексика не первая страна, где руководство обращает внимание на эту проблему. Например, в Новой Зеландии уже почти 20 лет действует «Закон о регистрации рождений, смертей и бракосочетаний», запрещающий давать детям обидные имена. Так, власти островного государства не разрешают родителям называть своих чад Люциферами или Гитлерами (а такие попытки были). Особое недоумение вызвал случай, когда малыша хотели наречь Крытая автобусная остановка номер 16.

Владимир ОСИПОВ