​Табурет моего детства

628
Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Сегодня табурет сильно облуплен, на нем проглядывают слои красок, положенные в разные годы. Удивительно, но, несмотря на свою почти столетнюю историю (табурет появился у моей бабушки еще во времена ее молодости), этот древний предмет все еще крепкий. Правда, расспросить бабушку, кто и когда смастерил табурет, не успела. Сколько раз мне говорили: брось сентиментальничать, избавься от него. И каждый раз приходилось серьезно возражать, прежде всего самой себе, – ведь это память.

Но вот однажды на глаза попалось объявление, что в Алматы открывается студия «Верненской мануфактуры». Это первая школа по реставраторскому делу не только в нашем городе, но и в Казахстане, утверждает ее создатель – реставратор Алексей Боровиков. Он намерен обучать всех желающих, как вдохнуть вторую жизнь в старую мебель. «Вполне возможно, в вас спит декоратор», – заявил при встрече Алексей.

Согласна, творческое начало есть в каждом из нас. Но вот метод, которым Алексей красиво старит и без того старую мебель, впрочем, и новую тоже, оказался непростым. И потребовал серьезного труда. В первую очередь мне пришлось зачищать табурет от древней краски наждачной бумагой. В общем, с меня сошло, как говорят, семь потов, пока добилась цели. Поэтому пару деньков позволила себе отдохнуть от праведных трудов. Затем любимый табурет шпаклевала, красила свежей темной краской, терла его края парафиновой свечей. Как мне пояснили, парафин нужен, чтобы после зачистки светлой краски, которую я должна буду нанести снова, в том числе поверх парафина, проступит та самая темная краска, придавая красивую потертость. А на сиденье через трафарет еще нанесла ажурный рисунок. Табурет получился великолепным.

Сразу забылись трудности, пыль и запахи. Преображать старое в новое – это действительно стоящее дело! Смотрю, радуюсь, восхищаюсь: табурет был старым, а стал старинным, можно сказать, раритетным. Блестящий результат привнес свежую струю, помог подняться над рутиной и дал полное право гордиться новой жизнью неординарного наследия предков.

Жаль, что всему этому меня не учили на уроках труда. Впрочем, на уроках домоводства (у нас в школе было разделение: мальчикам – столярка, а девочкам – ведение домашнего хозяйства) меня научили шить, вязать, готовить простые блюда. До сих пор благодарна нашей милой учительнице по домоводству. Благодаря ей могу многое сшить сама и даже связать. И в этом заслуга учителя. Поэтому, на мой взгляд, в некоторых школах сегодня незаслуженно относятся к трудовому обучению как второстепенным занятиям. Это неверно, ведь именно на уроках труда каждая девочка учится быть отличной хозяйкой, а каждый мальчик – отличным хозяином. Более того, следует проводить выставки, главными украшениями которых стали бы работы, выполненные на таких уроках.

Трудовое обучение просто необходимо – без этого не состоится творческая личность, которой как воздух требуется свобода проявлять себя. Сегодня многие учителя уверены в том, что качественные уроки трудового обучения – это залог того, что во взрослой жизни ученик не станет иждивенцем, а займет достойное место в современном Обществе Всеобщего Труда. В конце концов не следует забывать, что все ценности мировой цивилизации, все экономические и культурные богатства созданы человеческим трудом. А начинались такие богатства с малого – с небольшого рисунка в пещере, каменного ножа. В том числе табурета, который придумали, чтобы было удобно сидя шить ту же одежду из шкур, раскроенных каменным ножом...

Популярное

Все
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
В Иране объявили трехдневный траур по погибшим при протестах
«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании
В Нью-Дели представили казахскую литературу
Трамп призвал Кубу заключить сделку с США, «пока не поздно»
Артисты из Африки призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности
КНБ перекрыл канал контрабанды товаров в Казахстан
В Бразилии рыбак поймал арапаиму весом 160 кг
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Афера сорвалась в кабинете директора
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
63 бункера для КГМ установят в Костанае
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
В Бюро нацстатистики сообщили о снижении цен на некоторые виды продуктов питания
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Большой футбол стартует в феврале
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]