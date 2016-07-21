Сегодня табурет сильно облуплен, на нем проглядывают слои красок, положенные в разные годы. Удивительно, но, несмотря на свою почти столетнюю историю (табурет появился у моей бабушки еще во времена ее молодости), этот древний предмет все еще крепкий. Правда, расспросить бабушку, кто и когда смастерил табурет, не успела. Сколько раз мне говорили: брось сентиментальничать, избавься от него. И каждый раз приходилось серьезно возражать, прежде всего самой себе, – ведь это память.

Но вот однажды на глаза попалось объявление, что в Алматы открывается студия «Верненской мануфактуры». Это первая школа по реставраторскому делу не только в нашем городе, но и в Казахстане, утверждает ее создатель – реставратор Алексей Боровиков. Он намерен обучать всех желающих, как вдохнуть вторую жизнь в старую мебель. «Вполне возможно, в вас спит декоратор», – заявил при встрече Алексей.

Согласна, творческое начало есть в каждом из нас. Но вот метод, которым Алексей красиво старит и без того старую мебель, впрочем, и новую тоже, оказался непростым. И потребовал серьезного труда. В первую очередь мне пришлось зачищать табурет от древней краски наждачной бумагой. В общем, с меня сошло, как говорят, семь потов, пока добилась цели. Поэтому пару деньков позволила себе отдохнуть от праведных трудов. Затем любимый табурет шпаклевала, красила свежей темной краской, терла его края парафиновой свечей. Как мне пояснили, парафин нужен, чтобы после зачистки светлой краски, которую я должна буду нанести снова, в том числе поверх парафина, проступит та самая темная краска, придавая красивую потертость. А на сиденье через трафарет еще нанесла ажурный рисунок. Табурет получился великолепным.

Сразу забылись трудности, пыль и запахи. Преображать старое в новое – это действительно стоящее дело! Смотрю, радуюсь, восхищаюсь: табурет был старым, а стал старинным, можно сказать, раритетным. Блестящий результат привнес свежую струю, помог подняться над рутиной и дал полное право гордиться новой жизнью неординарного наследия предков.

Жаль, что всему этому меня не учили на уроках труда. Впрочем, на уроках домоводства (у нас в школе было разделение: мальчикам – столярка, а девочкам – ведение домашнего хозяйства) меня научили шить, вязать, готовить простые блюда. До сих пор благодарна нашей милой учительнице по домоводству. Благодаря ей могу многое сшить сама и даже связать. И в этом заслуга учителя. Поэтому, на мой взгляд, в некоторых школах сегодня незаслуженно относятся к трудовому обучению как второстепенным занятиям. Это неверно, ведь именно на уроках труда каждая девочка учится быть отличной хозяйкой, а каждый мальчик – отличным хозяином. Более того, следует проводить выставки, главными украшениями которых стали бы работы, выполненные на таких уроках.

Трудовое обучение просто необходимо – без этого не состоится творческая личность, которой как воздух требуется свобода проявлять себя. Сегодня многие учителя уверены в том, что качественные уроки трудового обучения – это залог того, что во взрослой жизни ученик не станет иждивенцем, а займет достойное место в современном Обществе Всеобщего Труда. В конце концов не следует забывать, что все ценности мировой цивилизации, все экономические и культурные богатства созданы человеческим трудом. А начинались такие богатства с малого – с небольшого рисунка в пещере, каменного ножа. В том числе табурета, который придумали, чтобы было удобно сидя шить ту же одежду из шкур, раскроенных каменным ножом...