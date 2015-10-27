Таджикистан и Кыргызстан обменяются спорными территориями

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Таджикистан и Кыргызстан настроены поставить точку в вопросе демаркации и делимитации спорных участков госграницы двух государств, заявил источник в правительстве Таджикистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на asiaplus.tj.
По его словам, только в ноябре в Бишкеке и Душанбе запланировано проведение двух заседаний межправительственной комиссии соседних стран по решению вопроса со спорными участками на таджикско-кыргызской госгранице.
"Задачи по скорейшему решению этой проблемы были поставлены перед правительствами двух стран в ходе встречи президентов Таджикистана и Кыргызстана в ходе душанбинского саммите глав государств ОДКБ 15 сентября", – отметил источник.
Он отметил, что делегация Таджикистана направится в Бишкек, где 5 ноября пройдет очередное заседание межправкомиссии двух стран, с конкретными предложениями, которые направлены на снижение напряженности на границе двух соседних стран.
Тем временем кыргызские СМИ сообщают, что вице-премьер-министр Кыргызстана по безопасности, правопорядку и вопросам границ Абдырахман Маматалиев, говоря о делимитации границ с Таджикистаном, заявил сегодня журналистам, что впервые за всю историю кыргызы предлагают таджикам обменяться конкретными участками.
"Это будет взаимовыгодный обмен – по 12 гектаров по стороне. Мы получим участки, которые находятся в селе Кок-Таш, где находится кладбище, они же – участки ниже данного села", – сообщил Маматалиев.
По его словам, по итогам встреч президентов Кыргызстана и Таджикистана от 15 сентября в Душанбе решено не основываться на картах различных лет.
"Мы будем основываться на 4 соглашениях: 1) создание СНГ; 2) Алматинская декларация; 3) подписанное соглашение 1994 года, где сообщается о неприкосновенности госграниц; 4) соглашение от 1996 года – Соглашение между Кыргызстаном и Таджикистаном, где мы обязались, что будем руководствоваться теми документами, которые подписали", – сказал вице-премьер Кыргызстана.
Было отмечено, что таджикская сторона посетит Бишкек 5 ноября с готовым предложением и материалами, которые представил Кыргызстан. В конце месяца кыргызская делегация приглашена в Таджикистан.
"Вопросы делимитации пока останутся только на тех участках, где дома расположены в шахматном порядке, – добавил Маматалиев. – У нас конкретные планы. В течение двух лет вопросы госграниц с таджикской стороной решатся на 98%".
Отмечено, что с начала 2015 года на границе с Таджикистаном произошло 8 инцидентов, когда как в 2014 году – в 3 раза больше.
По его словам, только в ноябре в Бишкеке и Душанбе запланировано проведение двух заседаний межправительственной комиссии соседних стран по решению вопроса со спорными участками на таджикско-кыргызской госгранице.
"Задачи по скорейшему решению этой проблемы были поставлены перед правительствами двух стран в ходе встречи президентов Таджикистана и Кыргызстана в ходе душанбинского саммите глав государств ОДКБ 15 сентября", – отметил источник.
Он отметил, что делегация Таджикистана направится в Бишкек, где 5 ноября пройдет очередное заседание межправкомиссии двух стран, с конкретными предложениями, которые направлены на снижение напряженности на границе двух соседних стран.
Тем временем кыргызские СМИ сообщают, что вице-премьер-министр Кыргызстана по безопасности, правопорядку и вопросам границ Абдырахман Маматалиев, говоря о делимитации границ с Таджикистаном, заявил сегодня журналистам, что впервые за всю историю кыргызы предлагают таджикам обменяться конкретными участками.
"Это будет взаимовыгодный обмен – по 12 гектаров по стороне. Мы получим участки, которые находятся в селе Кок-Таш, где находится кладбище, они же – участки ниже данного села", – сообщил Маматалиев.
По его словам, по итогам встреч президентов Кыргызстана и Таджикистана от 15 сентября в Душанбе решено не основываться на картах различных лет.
"Мы будем основываться на 4 соглашениях: 1) создание СНГ; 2) Алматинская декларация; 3) подписанное соглашение 1994 года, где сообщается о неприкосновенности госграниц; 4) соглашение от 1996 года – Соглашение между Кыргызстаном и Таджикистаном, где мы обязались, что будем руководствоваться теми документами, которые подписали", – сказал вице-премьер Кыргызстана.
Было отмечено, что таджикская сторона посетит Бишкек 5 ноября с готовым предложением и материалами, которые представил Кыргызстан. В конце месяца кыргызская делегация приглашена в Таджикистан.
"Вопросы делимитации пока останутся только на тех участках, где дома расположены в шахматном порядке, – добавил Маматалиев. – У нас конкретные планы. В течение двух лет вопросы госграниц с таджикской стороной решатся на 98%".
Отмечено, что с начала 2015 года на границе с Таджикистаном произошло 8 инцидентов, когда как в 2014 году – в 3 раза больше.