Таджикским ученым и студентам запретили выезд за границу без спецразрешения

Таджикские преподаватели, студенты, исследователи и ученые теперь не имеют права выезжать за границу на учебу или в служебную командировку без официального разрешения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik.tj.
Согласно новым правилам перед любым выездом за рубеж сотрудники аппарата Министерства образования и науки, директора школ и ректоры вузов должны согласовывать свой выезд с властями Таджикистана. Лица, выезжающие за границу, должны за 15 дней предоставить все подробности по поездке, а также письменное решение МИД.
"Также руководители образовательных учреждений должны обосновать свой выезд и согласовать текст своего возможного выступления на международном мероприятии с руководством Минобрнауки", – говорится в документе.
Сотрудники сферы образования по возвращению должны предоставить письменный отчет о поездке в Министерство образования.
Эти же правила касаются учащихся и учителей среднеобразовательных учреждений – только после получения письменного разрешения они могут выехать для участия в международных олимпиадах и других мероприятиях.
Предоставить сведения о продолжении учебы за рубежом необходимо также студентам и научным исследователям. Если пребывание за границей продлится более года, то в таких случаях необходимо получить решение Научного совета образовательного учреждения.
По данным Минобрнауки, цель новых правил – упорядочить выезды за рубеж студентов, аспирантов и учителей.
Согласно новым правилам перед любым выездом за рубеж сотрудники аппарата Министерства образования и науки, директора школ и ректоры вузов должны согласовывать свой выезд с властями Таджикистана. Лица, выезжающие за границу, должны за 15 дней предоставить все подробности по поездке, а также письменное решение МИД.
"Также руководители образовательных учреждений должны обосновать свой выезд и согласовать текст своего возможного выступления на международном мероприятии с руководством Минобрнауки", – говорится в документе.
Сотрудники сферы образования по возвращению должны предоставить письменный отчет о поездке в Министерство образования.
Эти же правила касаются учащихся и учителей среднеобразовательных учреждений – только после получения письменного разрешения они могут выехать для участия в международных олимпиадах и других мероприятиях.
Предоставить сведения о продолжении учебы за рубежом необходимо также студентам и научным исследователям. Если пребывание за границей продлится более года, то в таких случаях необходимо получить решение Научного совета образовательного учреждения.
По данным Минобрнауки, цель новых правил – упорядочить выезды за рубеж студентов, аспирантов и учителей.