Таеквондистка Мария Севостьянова стала бронзовым призёром Гран-при в Париже

Фото: НОК

Представительница сборной Казахстана по таеквондо Мария Севостьянова завоевала бронзовую медаль на этапе Гран-при, который прошёл в Париже (Франция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК



Казахстанская спортсменка поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 57 килограммов, одержав три победы.

В первом круге Севостьянова со счётом 2:0 обыграла Вэй Чунь Линь из Китайского Тайбэя. Затем казахстанка с аналогичным результатом одолела представительницу Венгрии Луку Патакфалви.



В четвертьфинале Мария встретилась с Мадиной Мирабзаловой из Узбекистана. Поединок завершился победой нашей спортсменки со счётом 2:0.



В полуфинале Севостьянова уступила Марии Кларе Пачеко из Бразилии со счётом 0:2 и завершила соревнования с бронзовой наградой.



Отметим, что финал серии Гран-при по таеквондо пройдёт с 27 по 29 ноября в Астане.