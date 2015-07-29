Политика Таиланд экстрадировал разыскиваемого за убийство казахстанца

В Казахстан из Таиланда доставлен разыскиваемый ДВД Алматинской области Сырым Парманов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.



По данным надзорного органа, 37-летний Парманов обвиняется в совершении в 2010 году в группе лиц из корыстных побуждений убийства с особой жестокостью, разбойного нападения, изнасилования, угона автотранспортного средства и уничтожения чужого имущества.



"Компетентными органами Королевства Таиланд 22 июля принято решение об экстрадиции на родину казахстанца. Сегодня гражданин Парманов сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел страны при содействии Министерства иностранных дел доставлен из Таиланда в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности и водворен в следственный изолятор ДВД Алматы". – указывается в распространенном сообщении.

