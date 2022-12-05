Таиланд – Казахстан: На пути к более активному двустороннему сотрудничеству

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В 2022 году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Таиландом и Казахстаном –
это событие произошло 6 июля 1992 года.

На протяжении последних трех десятилетий регулярный обмен визитами и контакты на разных уровнях являются одними из ключевых факторов, способствующих развитию двустороннего сотрудничества Таиланда и Казахстана.

В 1993 году была создана совместная казахстанско-таиландская Межправительственная комиссия, которая с тех пор служит основной платформой для двустороннего диалога во всех аспектах. Еще одним показателем твердой решимости укреплять сотрудничество между двумя странами является установление тесных связей между городами. Так, городами-побратимами являются столица Таиланда – Бангкок и столица Казахстана – Астана. Такой же статус имеют Паттайя, всемирно известное туристичес­кое направление Таиланда, и Шымкент, третий по величине город Казахстана.

Таиланд и Казахстан привержены дальнейшему развитию своего торгового и инвестиционного сотрудничества.

В настоящее время Казах­стан является крупнейшим торговым партнером Таиланда в Центральной Азии, объем двусторонней торговли в 2021 году составил 64,94 млн долларов США. Основными товарами экспорта из Таи­ланда в Казахстан являются автомобили и автомобильные компоненты, машины, пластиковые поддоны, холодильники, резиновые изделия, драгоценные камни и ювелирные изделия, медицинское оборудование.

Что касается инвестиционной сферы, то у обеих стран еще есть огромный потенциал для расширения сотрудничества. В настоя­щее время достигнут прогресс в нефтегазовой отрасли. В 2018 году PTT Public Company Limited из Таи­ланда и «КазСтройСервис» из Казахстана заключили сделку на сумму более 150 млн долларов США по строительству пятого проекта газопровода протяженностью около 200 км в Таиланде.

Что касается инвестиций Таиланда в Казахстан, то в 2019 году таиландская компания PTT Public Company Limited приобрела 20% акций у Partex Holding B. V. в проекте Дунга, который представляет собой разрабатываемое нефтяное месторождение в Мангистауской области Казахстана.

Ведущий агропромышленный конгломерат Таиланда Charoen Pokphand инвестировал около 700 000 долларов США в бизнес по производству кормов для домашних животных в Алматы. Компания Charoen Pokphand также стремится использовать Казах­стан в качестве центра сбыта своей продукции в Центральной Азии.

Контакты между людьми являются еще одной перспективной сферой и в значительной степени способствуют укреплению двусторонних связей между Таиландом и Казахстаном. Это проявляется в популярности Таиланда как одного из самых востребованных туристических направлений среди казахстанских туристов: более 50 000 казахстанцев посетили Таиланд в период до COVID-19.

В настоящее время авиакомпания Air Astana возобновила прямые рейсы между Таиландом и Казахстаном, и ожидается, что количество казахстанских туристов, посещающих Таиланд, увеличится.

С 1 октября 2022 года Таиланд понизил классификацию COVID-19 с опасного инфекционного заболевания до инфекционного заболевания, находящегося под наблюдением, и поэтому от путешественников, въезжающих в Таиланд, больше не требуется предъявлять доказательства вакцинации или результаты теста ATK.

До начала пандемии COVID-19 Казахстан посещали несколько тысяч тайцев. Однако ожидается, что количество визитов будет продолжать расти в будущем, когда пандемия COVID-19 станет эндемической, поскольку Казахстан обладает обширной территорией с обилием красивых природных достопримечательностей, предлагающих уникальные туристические направления для тайских путешественников.

А 30-дневный безвизовый режим, предоставленный Правительством Казахстана для жителей Таиланда, и 15-дневная виза по прилете с последующим разрешением на продление еще на 15 дней (с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года), утверж­денная Правительством Королевства Таиланд для казахстанских граждан, несомненно, вносят большой вклад в активизацию контактов между людьми и развитие туризма между двумя странами.

В многостороннем сотруд­ничест­ве Таиланд и Казахстан выстраивают отношения как равные и важные партнеры, а также поддерживают друг друга.

Сотрудничество такого рода проявляется, в частности, в активном участии Таиланда в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), учредителем и нынешним председателем которого является Казахстан. Что касается СВМДА, то Таиланд стремится выполнять роль координатора по реализации Мер по укреплению доверия в области устойчивого развития путем организации различных учебных курсов по устойчивому развитию и разработанной в Таиланде философии экономики достаточности (SEP), чтобы помочь нарастить потенциал всех государств – членов СВМДА в сфере устойчивого развития.

Таиланд и Казахстан также продолжают дружеские отношения в рамках других региональных площадок, таких как Диалог по сотрудничеству в Азии (ACD) и Встреча Азия – Европа (ASEM). В глобальном масштабе, например, на площадке ООН, Таиланд и Казахстан разделяют схожие позиции по таким вопросам, как ядерное нераспространение и разоружение, мирное урегулирование споров.

В ознаменование 30-летия дипломатических отношений между Таиландом и Казахстаном в течение 2022 года были организованы крупные памятные мероприятия. Обмен поздравительными нотами между Его Превосходительством Генералом Прают Чан-Оча, Премьер-министром Королевства Таиланд, и Его Превосходительством господином Касым-Жомартом Токаевым, Президентом Республики Казахстан, служит символическим жестом и подчеркивает это знаменательное событие.

Посольство Королевства Таиланд в Астане сыграло решающую роль в организации ряда мероприя­тий, посвященных празднованию 30-летия дипломатических отношений двух стран, которые в то же время способствуют развитию двустороннего сотрудничества. Осознавая популярность тайской культуры среди казахстанцев, в сентябре 2022 года был организован товарищеский матч по муай-тай, в котором приняли участие 5 профессиональных боксеров из
Таиланда, соревнующихся с казах­станскими боксерами.

Также был проведен мастер-класс по тайскому боксу с целью ознакомления молодых казахстанцев с искусством тайского бокса. Еще одним памятным событием является организация Тайского кинофестиваля, который был показан на платформах социальных сетей в середине октября 2022 года во всех странах Центральной Азии, чтобы показать жителям региона тайскую культуру через искусство кинематографии.

Заглядывая в следующую главу взаимоотношений двух стран, можно констатировать, что у Таиланда и Казахстана остается огромное пространство с обширными возможностями и потенциалом для развития и расширения их двустороннего сотрудничества. Несмотря на географическую удаленность, обе страны имеют некоторые общие черты, которые можно использовать для взаимной выгоды.

Учитывая значимое стратегическое положение, которое обе страны занимают в Азии, – Таиланд в центре материковой час­ти АСЕАН и Казахстан в центре Центральной Азии, они могут служить центральными связующими звеньями и играть важную роль в соединении как внутрирегиональных, так и межрегиональных экономических и инвестиционных возможностей.

Восточный экономический коридор, или ЕЕС, флагман Правительства Королевства Таиланд в области инвестиций, может значительно дополнить эти цели, поскольку он направлен на преобразование Таиланда в ведущую экономическую зону АСЕАН и центр технологического производства и услуг с прочной связью со странами АСЕАН, Азиатско-Тихоокеанского региона и с кромкой Индийского океана и за его пределами, по суше, морю и воздуху. Положенный в основу 20-летней стратегии «Таиланд 4.0» ЕЕС является расширением бывшего известного Восточного побережья и позиционирует себя как региональная инициатива развития, которая первоначально была сосредоточена на трех восточных провинциях страны, а именно: Районг, Чонбури и Чаченгсау.

В ЕЕС входят 12 целевых
S-образных отраслей, а именно: автомобилестроение следующего поколения, интеллектуальная электроника, передовое сельское хозяйство и биотехнологии, продукты питания будущего, дорогостоящий и медицинский туризм, автоматизация и робототехника, авиация и логистика, медицина и комплексное здравоохранение, биотопливо и биохимия, цифровая сфера, оборона, а также образование и развитие человеческих ресурсов.

Восточный экономический коридор также включает в себя продвигаемые зоны, которые должны стать местом для этих 12 целевых отраслей. Эти продвигаемые зоны включают EECh для высокоскоростных железнодорожных лент, EECd для Digital Park, EECmd для медицинского центра, EECi для инновационной платформы, EECa, или Eastern Airport City, и EECg для Genomics Thailand. Специальные инвестиционные стимулы и дополнительные привилегии разработаны с учетом конкретных потребностей инвесторов в отраслях ЕЕС.

Еще одной потенциальной об­ластью сотрудничества между Таи­ландом и Казахстаном является Модель биоциклической «зеленой» экономики (Модель экономики BCG), которую Правительство Королевства Таиланд приняло в рамках национальной стратегии после COVID-19 по устойчивому восстановлению и более «зеленому» будущему. Руководствуясь философией экономики достаточности (SEP), Таиланд разработал подходы к развитию, где главный фокус делается на расширении прав и возможностей человека и повышении устойчивости.

Экономическая модель BCG направлена не только на восстановление, но и на достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году. Модель BCG делает упор на экономический рост, основанный на эффективном использовании ресурсов, сокращении отходов и снижении выбросов углерода. В контексте Таиланда такая модель используется для продвижения четырех отраслей, а именно: сельского хозяйства и продуктов питания, медицины и здоровья, биоэнергетики, биоматериалов и биохимикатов, туризма и креативной экономики.

Поскольку Таиланд председательствует в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) в этом году, приоритетом страны является сделать АТЭС открытым для всех возможностей, соединиться во всех измерениях и сбалансировать во всех аспектах.

Определяя тему своего председательства как «Открой. Сое­диняй. Балансируй», Таиланд преследует цель устранить диспропорции, выявленные пандемией COVID-19, и добиться роста за счет интеграции экономической модели BCG в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона.

 

Посольство Королевства Таиланд

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