Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации от COVID-19 для въезда в страну

Власти Таиланда отменили правило, согласно которому иностранцы должны предъявлять подтверждение о прохождении полной вакцинации от коронавируса для посещения королевства. Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

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По его словам, Министерство здравоохранения приняло решение отменить проверку сертификатов о вакцинации «перед въездом в страну на всех рейсах». «(Решение) вступает в силу сегодня», – приводит его слова издание Thai Rath. Он обратил внимание на то, что во всем мире иммунизация проводится в достаточном объеме.

Заявление было сделано в столичном аэропорту Суваннапхум, где Чарнвиракул вместе с министром транспорта Саксаямом Чхидчобом, а также министром туризма и спорта Пипатом Ратчакитпраканом встречали первых путешественников из Китая.

В управлении по туризму Таиланда рассчитывают, что по итогам года королевство посетят 5 млн путешественников из Китая. В 2019 году, до пандемии коронавируса, в Таиланде побывали 11 млн китайских туристов.

Отметим, ранее управление гражданской авиации Таиланда объявило о возвращении с 9 по 31 января требования предъявлять всем прибывающим в королевство лицам старше 18 лет сертификатов о полной вакцинации от COVID-19. Кроме того, путешественники могли предъявить медицинскую справку о выздоровлении, полученную не позднее чем за 180 дней до вылета, или медотвод с указанием причин. Вместе с тем туристы, у которых нет указанных документов, могли в случае необходимости пройти тестирование на наличие инфекции по прибытии в Таиланд.