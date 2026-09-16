Таиланд сократил безвиз для казахстанцев

Граждане Казахстана смогут находиться в Таиланде без визы до 30 календарных дней с даты въезда вместо 60, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МИД
По сути, власти Таиланда отменили свое принятое два года назад одностороннее решение, по которому единый 60-дневный безвизовый режим был введен для граждан 93 стран и территорий, включая Казахстан. Тайская сторона сообщила, что пересмотр решения был вызван необходимостью актуализации миграционной политики, с учётом вопросов национальной безопасности и экономических факторов. Соответствующее решение Кабинета министров Таиланда вступило в силу 15 сентября 2026 года.
Что это означает для Казахстана? С 15 сентября в отношении казахстанских граждан будет применяться подписанное ранее Соглашение между Правительствами Республики Казахстан и Королевства Таиланд об освобождении владельцев национальных паспортов от визовых требований. В соответствии с этим Соглашением, граждане Казахстана смогут находиться в Таиланде без визы до 30 календарных дней с даты въезда. При этом суммарный срок безвизового пребывания не должен превышать 90 календарных дней в течение каждого 180-дневного периода.
Другими словами, теперь казахстанские граждане смогут находиться в Таиланде без визы не 60 дней, а 30 дней. В этой связи, гражданам Казахстана, планирующим поездки в Таиланд, рекомендуется учитывать изменения миграционного режима. При необходимости пребывания в стране свыше 30 дней следует заблаговременно оформить соответствующую визу.
Кроме того, по решению МИД Индонезии с июля 2026 года граждане Республики Казахстан имеют право въезжать в Республику Индонезия без визы на срок до 30 дней.
При принятии решения о предоставлении безвизового въезда индонезийская сторона учла, в том числе, принцип взаимности. Казахстан ранее предоставил гражданам Индонезии право безвизового въезда и пребывания в РК сроком до 30 дней. Таким образом, для владельцев национальных паспортов обеих стран действуют безвизовые режимы со сроком пребывания до 30 дней.
По установленным индонезийской стороной условиям безвизовый режим является бесплатным и предусматривает однократный въезд. Максимальный срок пребывания составляет 30 дней с даты прибытия.
При этом гражданам также следует учитывать общие требования, действующие при въезде в Индонезию. С 1 октября 2025 года все пассажиры, прибывающие из-за рубежа, обязаны заполнить единую электронную декларацию «All Indonesia». Декларация заполняется бесплатно и может быть оформлена заранее.