Таиланд сократил безвиз для казахстанцев

Граждане Казахстана смогут находиться в Таиланде без визы до 30 календарных дней с даты въезда вместо 60, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

По сути, власти Таиланда отменили свое принятое два года назад одностороннее решение, по которому единый 60-дневный безвизовый режим был введен для граждан 93 стран и территорий, включая Казахстан. Тайская сторона сообщила, что пересмотр решения был вызван необходимостью актуализации миграционной политики, с учётом вопросов национальной безопасности и экономических факторов. Соответствующее решение Кабинета министров Таиланда вступило в силу 15 сентября 2026 года.

Что это означает для Казахстана? С 15 сентября в отношении казахстанских граждан будет применяться подписанное ранее Соглашение между Правительствами Республики Казахстан и Королевства Таиланд об освобождении владельцев национальных паспортов от визовых требований. В соответствии с этим Соглашением, граждане Казахстана смогут находиться в Таиланде без визы до 30 календарных дней с даты въезда. При этом суммарный срок безвизового пребывания не должен превышать 90 календарных дней в течение каждого 180-дневного периода.

Другими словами, теперь казахстанские граждане смогут находиться в Таиланде без визы не 60 дней, а 30 дней. В этой связи, гражданам Казахстана, планирующим поездки в Таиланд, рекомендуется учитывать изменения миграционного режима. При необходимости пребывания в стране свыше 30 дней следует заблаговременно оформить соответствующую визу.

Кроме того, по решению МИД Индонезии с июля 2026 года граждане Республики Казахстан имеют право въезжать в Республику Индонезия без визы на срок до 30 дней.

При принятии решения о предоставлении безвизового въезда индонезийская сторона учла, в том числе, принцип взаимности. Казахстан ранее предоставил гражданам Индонезии право безвизового въезда и пребывания в РК сроком до 30 дней. Таким образом, для владельцев национальных паспортов обеих стран действуют безвизовые режимы со сроком пребывания до 30 дней.

По установленным индонезийской стороной условиям безвизовый режим является бесплатным и предусматривает однократный въезд. Максимальный срок пребывания составляет 30 дней с даты прибытия.

При этом гражданам также следует учитывать общие требования, действующие при въезде в Индонезию. С 1 октября 2025 года все пассажиры, прибывающие из-за рубежа, обязаны заполнить единую электронную декларацию «All Indonesia». Декларация заполняется бесплатно и может быть оформлена заранее.