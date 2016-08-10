​Таиланд участвует в ЭКСПО-2017

Свежий выпуск
508
Лилия СЫЗДЫКОВА

Комиссар ЭКСПО-2017 Рапиль Жошыбаев посетил Королевство Таиланд, где встретился с постоянным секретарем Минис­терства энергетики Ареепонг Бхоочаоом, который и подтвердил участие своей страны в выставке. Планируется, что договор участия будет подписан 19 августа в Астане.

Как комиссар национальной секции Таиланда на ЭКСПО-2017 А. Бхоочаоом заявил, что страна намерена представить свои лучшие разработки в сфере «зеленой» энергетики. Таиланд к 2021 году нацелен на увеличение доли возобновляемых и альтернативных источников энергии до 25%. Страна имеет богатый опыт в развитии и использовании биомассы и намерена сохранить лидирующую позицию в Азиатско-Тихоокеанском регионе по переработке биомассы в энергию.

Стороны также обсудили воп­росы казахстанско-тайского экономического и энергетического сотрудничества, выразили уверенность в том, что в год 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Таиландом площадка ЭКСПО придаст дополнительную динамику двусторонним отношениям и контактам на высшем уровне. Рассматривалась возможность организации визита в Астану члена королевской семьи Таиланда в рамках проведения Национального дня на ЭКСПО-2017.

Также в Таиланде Р. Жошыбаев провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН – исполнительным секретарем ЭСКАТО Шамшад Ахтар. Собеседники обговорили условия участия ЭСКАТО в выставке и пути сотрудничества в области «зеленой» экономики. Ш. Ахтар предложила организовать специальный сайд-ивент ЭСКАТО на выставке, где будут представлены Азиатско-Тихо­океанский энергетический портал, программы по устойчивой энергетике и онлайн-тренинги по «зеленому» развитию. Исполнительный секретарь особо отметила важность инициативы Президента РК по созданию на базе ЭКСПО Международного центра ООН по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов, и ЭСКАТО готова оказать полное содействие в его создании.

Состоялись встречи комиссара ЭКСПО-2017 с руководителями тайских энергетических и туристических компаний, на которых отмечалась высокая заинтересованность бизнес-кругов в презентации своих возможностей в период проведения выставки в Астане, рассматривались возможности расширения сотрудничества с тайскими туроператорами, привлечения местных туристов.

Популярное

Все
В Риддере под строительство новой школы выделили землю исторического дендропарка
Коронавирус: реплика на оригинал
Gosagro у них не той системы
В Южном Казахстане ежедневно ведется мониторинг наличия на АЗС нефтепродуктов и их розничных цен
С наступлением теплых дней жители Конаева вновь стали жаловаться на неприятный запах, разносящийся по всему городу
Золото в слитках пытался вывезти пассажир авиарейса Шымкент – Стамбул
Автомобиль журналиста поджег неизвестный в Атырау – СМИ
Какую помощь окажут семье погибшего в Алматы пожарного
В Кокшетау до сих пор действует станция водоочистки, признанная почти 40 лет назад непригодной к эксплуатации
Боевой путь Баймахана Калтаева
Новый стандарт полицейского расследования внедряют в Казахстане
Когда бьют пушки, музы не молчат
Впереди – чемпионат мира
Великолепная семерка
Технологии в действии
Шесть в одном
Низкий поклон, фронтовики!
Взмах волшебной палочки
Футбольные ворота упали на ребенка на стадионе в Темиртау
Всесторонняя поддержка НПО
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Юниорская сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал квалификации чемпионата мира
Недавно в поселке Кендала Талгарского района зоозащитники обнаружили яму, в которой находились трупы сотен собак
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Потребители Темиртау убеждены, что новый тариф на вывоз мусора рассчитан неверно
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
Где в Казахстане проживает больше всего мужчин
Гулявший с ножом житель Павлодара напугал прохожих
Элеватор горит в Костанайской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае

Читайте также

Очередная ярмарка вакансий пройдет в столице
Поиски увенчались успехом
До последнего вздоха
Превентивность и контроль

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]