​Таиланд участвует в ЭКСПО-2017

Комиссар ЭКСПО-2017 Рапиль Жошыбаев посетил Королевство Таиланд, где встретился с постоянным секретарем Минис­терства энергетики Ареепонг Бхоочаоом, который и подтвердил участие своей страны в выставке. Планируется, что договор участия будет подписан 19 августа в Астане.

Как комиссар национальной секции Таиланда на ЭКСПО-2017 А. Бхоочаоом заявил, что страна намерена представить свои лучшие разработки в сфере «зеленой» энергетики. Таиланд к 2021 году нацелен на увеличение доли возобновляемых и альтернативных источников энергии до 25%. Страна имеет богатый опыт в развитии и использовании биомассы и намерена сохранить лидирующую позицию в Азиатско-Тихоокеанском регионе по переработке биомассы в энергию.

Стороны также обсудили воп­росы казахстанско-тайского экономического и энергетического сотрудничества, выразили уверенность в том, что в год 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Таиландом площадка ЭКСПО придаст дополнительную динамику двусторонним отношениям и контактам на высшем уровне. Рассматривалась возможность организации визита в Астану члена королевской семьи Таиланда в рамках проведения Национального дня на ЭКСПО-2017.

Также в Таиланде Р. Жошыбаев провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН – исполнительным секретарем ЭСКАТО Шамшад Ахтар. Собеседники обговорили условия участия ЭСКАТО в выставке и пути сотрудничества в области «зеленой» экономики. Ш. Ахтар предложила организовать специальный сайд-ивент ЭСКАТО на выставке, где будут представлены Азиатско-Тихо­океанский энергетический портал, программы по устойчивой энергетике и онлайн-тренинги по «зеленому» развитию. Исполнительный секретарь особо отметила важность инициативы Президента РК по созданию на базе ЭКСПО Международного центра ООН по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов, и ЭСКАТО готова оказать полное содействие в его создании.

Состоялись встречи комиссара ЭКСПО-2017 с руководителями тайских энергетических и туристических компаний, на которых отмечалась высокая заинтересованность бизнес-кругов в презентации своих возможностей в период проведения выставки в Астане, рассматривались возможности расширения сотрудничества с тайскими туроператорами, привлечения местных туристов.