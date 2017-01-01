​Таинственное ущелье

В путь



Формально ущелье, куда мы отправились, входит в состав Сайрам-Угамского национального природного парка. Правда, денег за вход здесь не берут, и егеря тут не дежурят. Все просто – места эти труднодоступные. На машине или лошади не проедешь. Только пешком.

Гуськом движемся вверх, по пути любуясь заброшенным карликовым гидросооружением. Заодно припоминаем, что известно об этой местности. На официальных топографических картах оно обозначено как Улуч-Ур. Так называется протекающая по ущелью речка. Начинается она на высоте 2 700 метров над уровнем моря на плато, которое своим ландшафтом напоминает холмистую степь.

В широкой долине река течет свои первые 9,5 км. Затем ущелье резко сужается в скальные теснины. И лишь на последних 3 км течения она вырывается с гор и впадает в реку Бургулюк.

Ущелье резко сужается, и вот мы попадаем в первый каньон. В сравнении с теми теснинами, что ожидают нас дальше, он довольно широк. И осенью по нему можно пройти, даже не намочив ног. Раньше в причудливых трещинах здешних скал гнездились многочисленные птицы. Сейчас они куда-то исчезли. Длина каньона невелика, не более 200 метров. А за ним ущелье расширяется, и мы выходим на развилку. Это последняя точка, куда можно добраться на лошади и где можно переночевать. Дальше ровная площадка появится только через 2 км. А между тем быстро темнеет.

В темпе устанавливаются палатки, и вот уже временное пристанище готово. Сгущаются тени. И на ущелье опускается покрывало тайны.

Природный холодильник

Ночь пролетела быстро, и мы вновь выходим на тропу. Весной, когда в каньоне шумит водопад, пройти здесь невозможно. Единственный вариант движения вверх по ущелью – узкая каменная щель. Перебрасываем туда вещи, следом «ныряем» сами. И оказываемся в своеобразном сквозном гроте, который туристы именуют «холодильником». Весной все внутреннее пространство здесь заполнено водой. И даже в самый жаркий день тут прохладно, отсюда и название. Для большинства экскурсантов прогулка на этом месте и заканчивается. Но движение дальше, тем не менее, возможно.

Начинаются совершенно нетронутые места. Можно сказать – первобытные. Весной проходить тут достаточно сложно. Но осенью можно без проблем двигаться по сухому руслу реки, что очень облегчает путешествие. Местами видны следы относительно недавних обвалов. Не хотелось бы попасть сюда во время землетрясения.

Удобные участки тропы перемежаются еле определяемыми стежками, так что приходится очень аккуратно выбирать путь. В сухом русле речки масса ежевики. К редким бочажкам с водой слетаются многочисленные осы. Минуем ясеневую рощу, еще мет­ров 200 и мы – «дома».

На этой поляне с комфортом размещается палаточный аул. Камень возле очага покрыт копотью многих сотен костров. Насколько нам известно, первые исследователи начали приходить в здешние места еще в 50-х годах прошлого века. Наша группа появилась здесь на рубеже 1970–1980-х годов.

Тревожная ночь

Летом 1981 года мы, совсем еще молодые и совершенно бесшабашные, «горные бродяги», поехали в сторону Ак-мечети. За день до происшествия я уехал в Чимкент. А мой друг Петр с подругой остался в ущелье… Сейчас Петру за 50, но то далекое воспоминание осталось для него самым ярким на всю жизнь. Вот его рассказ.

«Ольга вышла из палатки, но вскоре вернулась, схватила меня за руку и взволнованно, но очень тихо произнесла:

– На меня сейчас кто-то смотрел из-за кустов…

Ее рассказ на меня никак не подействовал, мало ли что померещится девушке, первый раз оказавшейся в горах. Я ответил в том духе, что он всегда там сидит и смотрит... Но она пропустила мимо ушей мою глупость и попросила выйти и убедиться самому.

Покидать уютную палатку не хотелось, но, чтобы успокоить Ольгу, я все же полез к выходу. Высунувшись по пояс, пригляделся к кустам, на которые она мне указала. Они находились метрах в 3–4 от места стоянки и ничем не выделялись из окружающего пейзажа. Ночь была темной – звезды затянуло облаками. Фонарика у нас не было, а зажигалка барахлила.

Какое-то время я прислушивался, затем нащупал небольшой камешек и бросил его в кусты. Раздался его стук о другие камни, и вновь тишина. Бросил следующий – тот же результат. Уже собираясь нырнуть обратно в палатку, отыскал более увесистый камень и швырнул его в том же направлении. По звуку сразу стало понятно, что попал во что-то или в кого-то. И тут увидел, что от кустов, вдоль скал, неторопливо стало передвигаться нечто большое. Мгновение, и оно скрылось за ближайшей скалой.

К своему удивлению, я не слышал звука, каких-либо шагов. Эта была тень на фоне других теней, и передвигалась она совершенно бесшумно. Как мне тогда показалось, это «нечто» было размером с теленка. Но я не мог разглядеть в деталях, как выглядело существо. Стоял, оцепенев от неожиданности. Кто это мог быть? Домашний скот сюда не может пройти. Горные козлы или елики настолько пугливы, что, учуяв дым от костра, сразу стараются скрыться.

Если это человек, то он безумец, ведь я мог и в лоб попасть ненароком. Да и кто решится на такое рискованное озорство, а главное, зачем? Кстати, людей, кроме нас, тогда в ущелье не было. Не хотел пугать подругу и говорить ей об увиденном, поэтому посидел еще несколько минут, пока сердце не перестало колотиться, как после забега, затем вернулся в палатку. Ольга взволнованно спросила:

– Я была права, там кто-то был?

Наверное, у меня плохо получилось скрыть свое волнение, но я как можно спокойнее ответил, что никого там нет и вообще пора спать. Больше она ни о чем не спрашивала. Я же выкурил несколько папирос подряд, прикуривая одну от другой. Теперь тишина снаружи казалась враж­дебной. Ночь больше не была мне союзницей, она скрывала от меня свои тайны и заставляла бояться ее.

Самое «веселое» было в том, что единственный нож, который я взял с собой в горы, остался где-то снаружи палатки. Оставалось надеяться на камни, что были разбросаны возле палатки, если успею ими воспользоваться… Не помню, как меня сморило, и сколько я проспал, но в какой-то момент проснулся, и тревога вновь овладела мною.

Было по-прежнему тихо. Я сел и закурил. И в этот момент послышался очень осторожный шорох прямо возле палатки. Вдруг одна из ее растяжек обвисла. И вновь шаги совсем рядом. Меня заколотило.

Высунулся из палатки, громко крикнул, перешвырял все камни, до которых мог дотянуться. Тишина… Ольга, не в силах лежать одна в темноте, тоже вылезла наружу. Вроде все стихло. И тут я услышал приглушенный шепот подруги:

– Вот он, смотрит…

Из-за задней стенки палатки на нас действительно смотрело НЕЧТО. В ущербном свете луны виднелся округлый, белесый, размытый силуэт головы, и слегка светились два глаза. Длилось это какие-то секунды. А потом существо бросилось прямо через кусты вверх по ущелью. Больше нас никто не беспокоил».

У меня нет оснований не верить рассказу друга. Но что это было? При всей кажущейся изу­ченности невысокого хребта Каржантау здесь есть немало прак­тически никогда не посещае­мых людьми мест. Это мощные скальные выходы с множеством маленьких ущелий и просто щелей, гротов, промоин и воронок. Они труднодоступны. А главное – там просто нечего делать ни чабанам, ни охотникам, ни туристам. Если предположить, что в горах Тянь-Шаня обитает реликтовый гоминид, то мест для него здесь предостаточно. Ну а что касается маленького роста и странного поведения, то, может, это был несмышленый и любопытный детеныш нашего предполагаемого родственника?..

Документальные плазмоиды

Были в этом ущелье и другие загадочные случаи, правда, не столь яркие. Несколько лет назад ночью в горах мы проснулись от стука камней. Сначала думали, что они сыплются со склона. Но камнепад затянулся. Вышли из палатки. Запустили ракету. Никого. Стук прекратился. Но вскоре ниже по ущелью послышался звук, а точнее, скрип, словно кто-то силится оторвать от дерева ветку. Стало немного не по себе. Запустили еще одну ракету. Все вокруг стихло. Залезли в палатку. Уже сквозь сон услышал тот же звук, только уже вверх по ущелью. Встать не решился.

А вот документальное свидетельство совершенно непонятного явления. 2009 год, вечер, та же стоянка. Когда фотографировал, ничего странного не увидел. Лишь дома на компьютере разглядел: над нами фонарик, висящий на дереве. А что это справа? По яркости сопоставимо с фонариком. Слева менее яркое, но более крупное световое пятно. А если снимок увеличить, можно найти еще несколько ярких, но мелких световых точек. Более бледные пятна есть и на других снимках, сделанных в тот год. Ни раньше, ни позже ничего подобного здесь не наблюдалось.

Смею предположить, что это так называемые плазмоиды. В Википедии их определяют как плазменный сгусток, ограниченная конфигурация магнитных полей и плазмы.

Получено экспериментальное подтверждение того, что в определенных условиях плазмоиды могут размножаться, и это иллюстрирует их потенциальную возможность быть основой для жизни. Плазмоидные образования вблизи поверхности Земли образуются преимущественно над газовыделяющими структурами и тектоническими разломами. Некоторые из них могут фиксироваться фотоаппаратом, в редких случаях могут быть зафиксированы даже невооруженным глазом.

Мы их не заметили, но на снимках слет плазмоидов в Ак-мечети виден отчетливо. Поставить бы в этих местах фотоловушки. Уверен, можно будет отснять что-то интересное.