Таинственные нападения на девушек участились во Франции

Начиная с февраля во Франции участились таинственные нападения c использованием шприцов на девушек, а иногда и на молодых людей на дискотеках и в концертных залах, сообщает Le Figaro. Жертвы чувствуют укол и сразу после этого испытывают головокружение, тошноту или переживают внезапную потерю памяти.

Расследование подобных преступ­лений ведется во множестве городов, и каждый раз следователи задаются вопросом о содержимом шприцов. На сегодняшний день результаты анализов ничего не показывают. Как поясняют правоохранители, следы токсичных веществ исчезают из организма уже через 8 часов после введения, а большинство исследований производится гораздо позже.

Не менее тревожным является тот факт, что нападения, похоже, не имеют очевидных мотивов. Ни одна жертва не подвергалась жестокому обращению. Никаких сообщений о сексуальных посягательствах и изнасилованиях также не поступало.