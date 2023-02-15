Так быть не должно!..

Уроки мужества

Через афганскую войну прошло 22 296 казахстанцев, 928 из них погибло. Пропавшими без вести числятся 19 казахстанцев. До недавнего времени их было 21.

Буквально в течение последних пяти лет установили имена двоих воинов, останки которых удалось доставить на родину. Одного перезахоронили в Туркестанской области, другого – в Кокшетау.

Ранеными с той войны вернулся 1 471 наш соотечественник. Немало ребят приехали домой контужеными. Среди казахстан­цев пять Героев Советского Сою­за, один – обладатель звания «Халық Қаһарманы», двое – полные кавалеры ордена «Айбын», тысячи были награждены орденами и медалями бывшего СССР и нашего независимого Казахстана.

– Один умный человек сказал: «Тот народ, который чтит, уважает и гордится своими героями, – великий народ!» Ведь как сегодня мы воспитаем своих детей, так завтра и будем жить, – говорит председатель Координационного совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане, обладатель ордена «Құрмет» и ордена «Айбын» I степени Мурат Абдушукуров.

Стоит сказать, что проведение уроков мужества для молодежи в преддверии знаменательных для нашей страны дат – 15 февраля, 7 мая и 9 мая – является славной традицией представителей координационного совета. Мурат Мухтарович лично встречается со школьниками и студентами города и старается донести до них простые, на первый взгляд, истины, остающиеся по сей день очень ценными, важными и актуальными.

– Говорю с ними о мире, дружбе. Рассказываю, что такое интернационализм, – говорит Мурат Абдушукуров. – Наши дети, честно признаться, мало что знают о нем. А ведь это именно то, что объединяет в себе такие ценности, как взаимное уважение, единство и братство народов.

Они не находили понимания

Сегодня в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоится возложение цветов в память о погибших воинах, будет организован концерт военно-патриотической песни. Затем представители Координационного совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане навестят могилы погибших, своих однополчан – 119 алматинцев погибло в той войне.

– В первую очередь мы несем цветы к Вечному огню, отдавая дань уважения своим отцам, а затем – к памятнику воинам-казахстанцам, погибшим в Афганистане, – отмечает Мурат Абдушукуров.

Председатель координационного совета уже который год замечает, что в учебниках по истории Казахстана отсутствует полная информация об учас­тии казахстанцев в войне в Афганиста­не. Хотя этот период времени должен быть отражен и в учебниках, и, конечно, оставаться в памяти людей.

– В одном учебнике за 9-й класс, как помню, увидел строчку, где указана дата введения советских войск в Афганистан. Вот, собственно, и все. А ведь нужно рассказать, что Афган не мы оккупировали. Правительство этой страны 11 раз обращалось с призывом об оказании помощи. И только на 12-й было принято решение, – говорит Мурат Мухтарович. – Когда отправляли на войну, нам говорили: «Вы – герои, защищаете южные рубежи нашей Родины». И это было действительно так. Но когда наши парни вернулись домой, они остались наедине со своими проблемами и недугами.

Собственно, поэтому в 80-е годы и начали создаваться сою­зы воинов-афганцев, которые поддерживали вернувшихся с той войны людей, помогали им адаптироваться к мирной жизни. Структуры работают до сих пор.

Как отмечает Мурат Абдушукуров, афганскую войну прошли 22 тыс. наших земляков. Подавляю­щее большинство их сверстников жили обычно – под мирным небом. Они дружили с девчонками, ели мороженое, танцевали в парках. Казахстанские ребята-воины в это же время проходили через все ужасы войны.

– Честно говоря, когда приехали домой, то, как правило, не находили понимания со стороны людей, общества. Не только со стороны чиновников, которые говорили о том, что они нас туда не отправляли, но и со стороны своих же сверстников, – продолжает председатель координационного совета. – У нас есть воины, которые лишились ног, рук на той войне. Сегодня на свою пенсию в 70–8 тысяч тенге они не могут прожить. Поэтому по мере своих возможностей оказываем помощь.

С чистой душой – навсегда

В совете есть и молодежное крыло, и волонтерское. Его представители поддерживают не только нуждающихся ветеранов-афганцев, но и других людей, оказывающихся в сложной жизненной ситуации.

– Как-то к нам еще в начале пандемии пришла девушка. Она работала в салоне красоты, а во время карантина ее салон приостановил работу. Она чувствовала себя в полной растерянности с двумя маленькими детьми на руках, – вспоминает Мурат Мухтарович. – Своими и силами наших друзей, единомышленников помогли ей, как могли.

В прошлом году было создано новое гражданское движение «Наш дом – Казахстан». Члены объединения призваны оказывать содействие в решении социально-политических и других проблем. В движении состоят ветераны афганской войны и локальных военных конфликтов, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а также простые неравнодушные граждане.

Движение начало свою работу во время январских событий. Ветераны афганской войны соз­дали оперативный штаб, чтобы организовывать волонтерские группы и обеспечивать безопас­ность медицинских объектов.

– В январе 2022-го через наш штаб буквально за семь дней с начала его работы прошло 2 500 человек – это были молодые ребята, люди, которым небезразличны судьба их страны и города, – рассказывает Мурат Мухтарович. – К нам обратился акимат с просьбой взять под охрану семь больниц в Алматы. Целую неделю мы несли­ службу.

По прошествии январских событий Мурат Абдушукуров Указом Президента страны был награжден орденом РК «Айбын» I степени.

Закон, льготы и госпиталь

По мнению председателя Координационного совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане, в стране на государственном уровне запускаются важные социальные программы, но, к сожалению, они не всегда доходят до нужного адресата. Между тем ветераны-афганцы не совсем согласны с принятым в 2020 году Законом «О ветеранах».

– Мы понимаем, что у Правительства было желание сделать хороший закон, но на деле получилось так, что он ущемляет права не только афганцев, но и тружеников тыла, узников концлагерей, – считает Мурат Абдушукуров. – Раньше афганцы имели право на первоочередное получение жилья. Сейчас мы этого статуса лишились. В настоящее время находимся в категории малоимущих. Мне кажется, защитник Отечества не может находится в этой категории. Это позор для страны.

Мы сейчас должны платить за медицинское страхование. Да, это небольшие деньги. Но учитывая тот факт, что пособие составляет 19 тысяч тенге, отдавать 2–3 тысячи на страховку довольно накладно. Всем нашим ребятам уже за 50. В таком возрасте многих уже не берут на работу, да и пробле­мы со здоровьем становятся все более актуальными. Раньше мы могли проходить санаторно-курортное лечение. Сейчас доступ к нему имеют только ветераны-инвалиды.

По мнению Мурата Абдушукурова, в работе над Законом «О ветеранах» должны были принимать участие эксперты от ветеранских организаций – те, кто понимает особенность жизни, проблемы ветеранов.

В течение десяти лет координационным советом поднимается вопрос по восстановлению госпиталя для участников войны, который находится в районе Каменского плато. Пока его здание находится в заброшенном состоянии.

В настоящее время в Казах­стане­ функционируют всего два клинических госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны. Один, рассчитанный на 80 койко-мест, расположен в Астане, второй – в Алматы – на 90 койко-мест. При этом около 800 тыс. наших граждан, по словам Мурата Абдушукурова, подпадают под категорию лиц, которые имеют право проходить лечение в такого рода медицинских учреждениях: это пострадавшие от последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, ветераны-чернобыльцы, солдаты особого риска, ветераны-афганцы.

Мир и война

Самому молодому казахстанскому ветерану-афганцу 53 года. Но каждый из них вне зависимос­ти от возраста отличается от того, кто не видел войны.

Раньше часто говорили о так называемом «афганском синдроме» – психофизиологическом нарушении, возникающем в результате психотравмирую­щих ситуаций, находящихся вне обыч­ного человеческого опыта. Все воины-афганцы видели смерть и ужас войны. И эти фрагменты из их молодой жизни оставили большой след в душе, «отпечатались» на здоровье, которое нельзя вернуть.

– На одной из встреч со школьниками города молодой человек задал мне вопрос: «Может ли существовать мир без войны?» И я постарался ответить ему не односложно, – поделился Мурат Абдушукуров. – «У вас ведь есть в классе ребята-лидеры, и они хотят доминировать. Вот и в мире точно так же, – сказал я. – Какое-то государство рано или поздно имеет цели доминировать, и оно выбирает, как осуществлять их – военным или дипломатическим путем.

Тем не менее угроза войны для мира всегда будет. Поэтому учитесь, ребята, хорошо. В этом обществе только грамотный человек найдет свое применение и займет достойное место. Занимайтесь спортом, ведь здоровый человек сможет достичь тех целей, которые ставит перед собой, сможет защитить своих родных и близких. Любую войну начинают политики. Заложниками остается армия, а страдает простой народ. Любая война закончится миром, но вот какой ценой?»