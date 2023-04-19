Так хорошо, что даже больно

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Елена Ульянкина

Темиртауский ТЮЗ порадовал зрителей спектаклем-ностальгией «Вафельное сердце».

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Этот спектакль – воспоминания о детстве, в котором мы умели дружить и нас любили просто за то, что мы есть. Многим именно этого не хватает во взрослой жизни. Темиртауский театр для детей и юношества решил вернуть своих зрителей разных возрастов в то беззаботное время, когда дедушки брали нас с собой на рыбалку, а бабушки пекли ароматные вафли. Их простой рецепт – из яиц, сахара, молока, маргарина и муки – знаком каждому с детства.

«Вафельное сердце» привезла в Темиртау молодой московский режиссер Кристина Звыкова. Сценарий, написанный по мотивам рассказа современной норвежской писательницы Марии Парр, давно лежал в ее «чемоданчике». Он ждал театра с малым залом, где можно создать домашнюю атмосферу и поговорить по душам. И дождался.

– В произведении есть момент, когда главный герой, мальчик по имени Трилле, говорит: «Мне было так хорошо, что даже больно!» – рассказывает режиссер-постановщик Кристина Звыкова. – Эта фраза осталась звучать эхом у меня в голове, вызвала воспоминания о детстве. Взрослея, мы часто ностальгируем по прошлому, ведь это время, когда не было ответственности, не было забот. В детстве мы точно знали, что родители, бабушки и дедушки нас любят. Если у нас не ладились отношения с друзьями, мы приходили домой, где было тепло и где нас кормили вкусными вафлями. С возрастом мы все больше тоскуем по тому времени.

Кристина Звыкова вспоминает, что в ее семье она была главным пекарем песочных вафель. В спектакле же эта обязанность лежит на плечах Бабы-тети (Людмила Гулуева). Так называют ее девятилетние друзья-проказники – Лена и Трилле. На самом деле она  – сестра­ дедушки Трилле (Владимир Хомутов), живет в его доме и принимает активное участие в играх юных озорников. А вот настоящей бабушки у мальчика нет, она умерла.

– Я сам потерял двух бабушек, – говорит исполнитель роли мальчика Трилле Роман Гужель. – Знаете, я в детстве не ценил, что у меня есть бабушки. Даже в голове не укладывалось, что когда-нибудь их не станет. Терять близких людей очень больно. Я считаю, родители должны разговаривать со своими детьми на такие непростые темы.

Еще одна сложная тема, которая отражена в спектакле, – это разрыв связей с родителями.

– Моя героиня Лена откровенно говорит об отце: «Он сбежал еще до моего рождения», – продолжает актриса Маргарита Валеева. – Знаете, я плакала, когда в первый раз читала эти слова, потому что это и моя история. Мой папа тоже бросил меня еще до моего рождения. Считаю, что от детей ничего нельзя скрывать. Им нужно объяснять, что родители иногда разводятся, уходят из семьи, умирают. Таковы жизненные обстоятельства.

«Вафельное сердце» – это спектакль для семейного просмотра. Он дает возможность детям и родителям стать ближе друг другу. Хорошо, если они, покинув зал, захотят навестить своих близких из старшего поколения. Это и будет то важное, ради чего существует театр.

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