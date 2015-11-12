​Так и осталось тайной

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Колодец во дворе супругов, из которого они почти четверть века брали холодную воду, вдруг в конце сентяб­ря стал выдавать едва ли не кипяток под 70 градусов Цельсия. При этом у ближайших соседей, во дворах которых тоже есть колодцы, вода по-прежнему была холодная.

По этому поводу выдвигались различные гипотезы: воду нагревает мотор насоса, которым качали воду в дом; на нее действуют электромагнитные излучения находящейся неподалеку трансформаторной подстанции; в колодец попадает вода из прохудившихся труб поселковой теплотрассы. Было предположение и такого порядка: подземные воды просочились в залежи известняка, произошла реакция гашения извести, с выделением тепла и нагрева колодезной воды. Даже выдвигалась геомасштабная теория – в недрах Земли произошел сдвиг тектонических плит и прорыв магмы к ее поверхности.

Но насос оказался исправным и не нагревался, теплотрассы в том районе нет, электромагнитное излучение распространяется во все стороны, а не избирательно на один лишь колодец… В итоге местная власть поручила взять пробы воды и отправить их в Павлодар на химический и другие анализы, так как семья боялась употреблять в пищу неизвестно как образовавшуюся горячую воду.

…Результаты исследований не нашли в воде каких-либо химических отклонений от нормы того региона. О чем и было доложено супругам Черноусановым. Но к этому времени, побывав более месяца в статусе «аномальной», вода в колодце начала остывать и, по словам хозяйки, сегодня имеет комнатную температуру (хотя ранее она была ледяной).

Так ни супруги, ни их соседи, ни жители Железинки – и не и узнали: что же было причиной такого необычного явления, почему так неожиданно нагрелась, а затем остыла вода в колодце? Да и специалисты-гидрологи нигде не выступили с объяснениями. А все же интересно узнать: что и как?

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