Так играет Бахтиёр
Аскар Бейсенбаев
Совсем недавно воспитанник жамбылского футбола впервые вышел в футболке национальной сборной, где отметился и первым голом в ворота Венгрии. Видимо, зарядившись этим результатом, Зайнутдинов теперь уже показывает класс и в национальном первенстве, где выступает за столичную «Астану». В очередном туре клуб из главного города страны отправился в Павлодар, где не оставил камня на камне от местного «Иртыша» (ведомого испанским наставником Херардом Нусом), разгромив его с неприличным для футбола счетом – 6:1.