​Так играет Бахтиёр

Совсем недавно воспитанник жамбылского футбола впервые вышел в футболке национальной сборной, где отметился и первым голом в ворота Венгрии. Видимо, зарядившись этим результатом, Зайнутдинов теперь уже показывает класс и в национальном первенстве, где выс­тупает за столичную «Астану». В очередном туре клуб из главного города страны отправился в Павлодар, где не оставил камня на камне от местного «Иртыша» (ведомого испанским наставником Херардом Нусом), разгромив его с неприличным для футбола счетом – 6:1.

Подопечные казахстанского специалиста Григория Бабаяна открыли счет в первом тайме, когда на 42-й мин у ворот соперника блестяще сыграл Зайнутдинов. Основные события развернулись во второй половине встречи. Вначале неугомонный Бахтиёр забивает еще два гола (на 49-й и 61-й мин), оформив в матче хет-трик, а далее его почин продолжают казахстанцы Роман Муртазаев (65-я мин), Юрий Перцух (70-я) и на 89-й мин хорват Марин Томасов. Все, чем ответили хозяева поля, так это утешительным голом в добавленное время, который провел нападающий-2 сборной Гондураса Эдди Эрнандес.

В IV туре тремя полноценными очками свой багаж пополнили и основные конкуренты «Астаны» – алматинский «Кайрат» и шымкентский «Ордабасы». Так, футболисты из Южно-Казахстанской области на своем поле со счетом 3:1 ­обыграли «Актобе». На 14-й и 17-й мин Темирлан Ерланов и Тимур Досмагамбетов, забив голы, вывели хозяев вперед. На 44-й мин у гостей хорватский хавбек Хрвое Миличевич отыграл один мяч, но вот окончательный счет на 66-й мин установил узбекистанский форвард Иван Нагаев.

В свою очередь в Алматы «Кайрат» не дал ни единого шанса уральскому «Акжайыку», обыграв его со счетом 3:0. На 19-й мин отличился бразильский легионер Исаэль, на 33-й – уругвайский форвард Уго Сильвейра, а точку в матче на 78-й поставил вышедший на замену Георгий Жуков.

Все еще не испытали радости побед (и даже хотя бы утешительных ничьих) в этом сезоне футболисты «Атырау» и петропавловского «Кызыл-Жар СК». Так, команда с запада республики в Затобольске встречалась с «Тоболом» и уступила в драматичном матче – 2:3. Здесь на 22-й мин украинец Антон Шиндер вывел костанайцев вперед, но голы Марата Хайруллина на 27-й и камерунца Джозефа Нейна на 40-й мин все перевернули с ног на голову. Тем не менее хозяева не сложили руки. На 64-й мин Шиндер оформил дубль, а на 68-й грузин Джаба Канкава забил победный мяч «Тобола».

А вот новички лиги «Кызыл-Жар СК» в этот раз побывали в Темиртау, где уступили карагандинскому «Шахтеру» – 1:2. Здесь счет у «горняков» открыл черногорец Дамир Кояшевич, а еще один провел украинец Александр Мигунов. Отыграть один гол у североказахстанцев получилось лишь на 91-й мин благодаря усилиям серба Братислава Пуношеваца.

Ну а первую победу в сезоне одержал талдыкорганский «Жетысу», в домашнем матче обыгравший кызылординский «Кайсар». Автором единственного гола стал полузащитник Рауль Джалилов.