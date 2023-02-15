Караганде исполнилось 89 лет. Хоть дата и не круглая, но сотрудники Карагандинского областного историко-краеведческого музея решили ее отметить. Они устроили «фотосушку» архивных снимков и представили посетителям атрибуты шахтерских будней.

Становление Караганды неразрывно связано с развитием угольного бассейна. Об этом свидетельствуют черно-белые фотографии, на которых запечатлены шахтеры с кирками и керосиновыми лампами Дэви, маркшейдеры с нивелирами, горные выработки с деревянной крепью, вагонетки с углем, которые тянули за собой лошади. Эти снимки – увеличенные копии с оригиналов, которые музею передал брат первого управляющего трестом «Карагандауголь» Корнея Горбачева. Все они заботливо собраны в огромный альбом «Караганда – третий угольный бассейн СССР».

– На одном из снимков запечатлен сам Корней Горбачев, который в 1930 году прибыл в казахскую степь поднимать угольную промышленность, – рассказывает заведующая отделом экскурсионно-массовой работы музея Зауреш Тебаева. – Тогда уже была построена железнодорожная ветка Караганда – Акмолинск. Но города еще не было. Время становления угольного бассейна совпало с коллективизацией, когда сельское население лишалось скота. Поэтому полуголодные люди стали стягиваться к Караганде, где была хоть какая-то работа. Они ставили в степи юрты и шли на шахты.

Неподдельный интерес у посетителей выставки «Так начиналась Караганда» вызывает старая шахтерская спецодежда – роба из грубой ткани, сапоги с портянками и фибровая каска. Коричневая каска, сделанная из прессованного картона и пропитанная смолой, дейст­вительно была первым средст­вом защиты для горняков. Ее называли «черепашкой» и «стахановкой» – в честь забойщика-передовика Алексея Стаханова. Она служила горнякам до 1960-х годов.

Особое место в экспозиции занимает чучело степного сурка. Он здесь не случайно. Дело в том, что сурок был первым символом Караганды, который к тому же попал на советский герб города. А за что? Опять же за заслуги перед угольной отраслью. Именно в сурочьих норах степняки в XIX веке находили горючий камень, бросали его в огонь и согревались зимними ночами.