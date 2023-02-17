"Так не пойдет" – Скляр о желании акционера передать государству ТЭЦ Экибастуза

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Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал вероятность передачи ТЭЦ Экибастуза в собственность государства, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Вопрос рассматривается, я это уже говорил. Это самое простое. Акционер готов за 1 или 0 тенге передать ТЭЦ в собственность государству, но получается не совсем лицеприятная ситуация, когда получив от этой ТЭЦ в течение 16 лет определенные дивиденды, как говорится, выжав из нее все соки, просто хотят ее вернуть. Так не пойдет. Они должны продолжать вкладывать туда средства», - сказал Роман Скляр.

По его словам, до конца марта будет проведен аудит станции и тепловых сетей с тем, чтобы в дальнейшем принять решение, сколько средств нужно будет вкладывать в ремонт станции.

«Я считаю, что собственники станции тоже должны участвовать в этом. Повышение тарифов не будет резким, нужно найти баланс между тем, чтобы граждане получали качественную услугу и чтобы это не повлияло в целом как на инфляцию, так и на финансовое состояние потребителей, не только физлиц, но и МСБ и бюджетных организаций. Будет принято сбалансированное решение», - заверил Роман Скляр.