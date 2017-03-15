​Так победим!

Награды фронтовикам, защищавшим Москву, вручил Генеральный консул Российской Федерации в Алма­ты Алексей Демин, специально прибывший в регион, чтобы исполнить поручения Президента РФ Владимира Путина о награждении нагрудным знаком «75 лет битвы за Москву» ветеранов Великой Отечественной войны. На встрече с акимом Южно-Казахстанской области Жансеитом Туймебаевым, предшествовавшей вручению, дипломат отметил, что советские воины ценой своей жизни защитили город-герой Моск­ву. Плечо к плечу воевали люди самых разных национальностей, и наш долг – беречь память о павших героях, окружить заботой ветеранов войны.

Награды от России получили Петр Кривко, Касымбек Кенжебеков и Мусилим Бабашов, проживающие в Арыси, жители областного цент­ра Николай Макаров и Кудайберген Тунгышбаев. Мирза Ирисметов нагрудный знак «75 лет битвы за Моск­ву» получал за отца, которого не стало полгода назад...

Кудайберген Тунгышбаев встречал Генерального консула Российской Федерации как дорогого гостя. На его парадном костюме появилась еще одна награда, которую он бережно закрепил рядом с боевыми медалями, орденом Красной Звезды и двумя орденами Отечественной войны. Бывший солдат рассказал, что на фронт он попал, как только ему исполнилось 18 лет. Первые шесть месяцев, как и тысячи других новобранцев, провел в учебной роте, совершенствуя физическую подготовку, осваивая разные виды оружия и обретая навыки ориентировки на местности. Потом были бои под Пензой, Воронежем, Ростовом, Курском. Боец оказался не из робкого десятка, смело шел в наступление, не прятался за спины товарищей.

Николая Макарова призвали в армию в 1941 году. К тому времени он уже успел пройти военную подготовку в школе младших авиаспециалис­тов. Вместе со званием младшего сержанта получил направление в 142-й батальон ПВО Московского округа. Там Николай Иванович был мастером кислородного оборудования по обеспечению кислородом истребительной авиации, помогая защищать небо Москвы. Николай Иванович был рад получить поздравление от Президента России. В открытке, подписанной Владимиром Путиным, отмечается, что «героические события навсегда останутся одной из самых ярких, незабываемых страниц отечественной и мировой истории, символом отваги и стойкости, истинной любви к Родине».

Акция благодарности от России приурочена к 75-летию начала контрнаступления под Москвой. Битва за Москву стала переломной в истории Второй мировой войны, развеяв миф о непобедимости фашистских войск, отступивших под натиском Советской армии. Свой вклад в защиту Москвы внесли и солдаты Южного Казахстана. Сегодня в регионе проживают 249 ветеранов Великой Отечественной войны и 20 229 тружеников тыла.