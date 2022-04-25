Так поели, что заболели

Массовое отравление студентов произошло в колледже города Рудного.

Тридцать пять учащихся первого курса Рудненского горно-технологического колледжа обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции в виде тошноты, рвоты и жидкого стула. Все они связали свои недомогания с питанием в столовой колледжа. 14 человек госпитализированы с диагнозом «острый гастроэнтерит», остальные проходят лечение амбулаторно. Состояние больных оценивается как стабильное, средней тяжести.

– По факту отравления студентов полиция начала досудебное расследование по статье 304 УК РК «Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов». Назначены экспертизы, – сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

В рамках уголовного дела, возбужденного управлением полиции г. Рудного, департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области совместно с территориальным управлением санитарно-эпидемиологического контроля, начата внеплановая проверка столовой КГКП «Рудненский горно-технологический колледж», арендуемой частным лицом – ТОО «S_SALTA».

– Специалистами департамента и территориального управления санитарно-эпидемиологического контроля взяты пробы продукции, воды, смывов для лабораторных исследований, обследован персонал пищеблока. Проводятся противоэпидемичес­кие мероприятия в очаге, – заключили в пресс-службе ДСЭК по Костанайской области.