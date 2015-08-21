Так поступили многие

Лайла АХМЕТОВА, профессор КазНУ им. аль-Фараби, общественный деятель



Сегодня произошло ожидаемое событие. Об этом говорили финансисты, государственные деятели, подготавливая общественное мнение. То, что Глава государства Нурсултан Назарбаев своевременно выступил и разъяснил нюансы, связанные с необходимостью стабилизации курса валюты и реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на режиме валютного таргетирования, является правильным шагом и положительным фактором. Президент в своем выступлении отметил, что это мера вынужденная и наиболее правильная в данный период. Партнеры Казахстана по Евразийскому экономическому союзу также провели удешевления своих валют. Нурсултан Назарбаев подчеркнул: "В перспективе мы ожидаем улучшения ситуации, что позволит нам пережить этот кризис, обеспечить дальнейший экономический рост и не допустить рецессии экономики Казахстана".



Не секрет, что подобные процессы свойственны нынешнему веку и происходят во всех цивилизованных странах мира. Валютное таргетирование есть в копилке экономических мотивов у любого государства, его использует все международное сообщество. Более 20 лет мы, казахстанцы, живем по другим меркам и уже вошли в цивилизационное пространство как государство, строящее новые цивилизационные отношения.



За годы независимости мы активно развивались и теперь видим, что стали жить лучше, богаче, открыли для себя мир. Да, в нем есть и плюсы и минусы. Но мне хочется сказать следующее. Я полностью одобряю и поддерживаю политику Главы государства и считаю правильными все шаги государства и Правительства, которые приняты в отношении данного вопроса. Казахстан будет сильным, богатым и социальным государством!