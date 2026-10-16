Так рождается любовь к слову

Статьи,Қазақ тілі
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Талдыкоргане прошел областной творческий конкурс, посвященный литературному наследию казахского писателя Кемеля Токаева. Более 90 школьников из разных уголков области Жетысу собрались, чтобы продемонстрировать знание его произведений, попробовать собственные силы в литературном творчестве и сценическом искусстве.

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Организатором мероприятия выступил областной учебно-методический центр «Жетісу дарыны». Конкурс «Роль Кемеля Токаева в казахской литературе» проводится уже четвертый год и постепенно становится доброй традицией региона, объединяя юных любителей художественного слова, ценителей казахского языка.

Кемель Токаев занимает особое место в истории отечественной литературы как один из основоположников казахского детективного жанра. Участник Великой Отечественной войны, он хорошо знал цену человеческому мужеству, верности долгу и справедливости. Эти темы нашли отражение в его книгах, которые продолжают находить отклик у современных читателей.

Участниками областного этапа стали победители районных и городских отборочных туров. Им предстояло проявить себя в трех номинациях – придумать продолжение литературного произведения, написать эссе или представить театрализованную постановку по мотивам книг писателя. Работы конкурсантов оценивали преподаватели, литераторы, поэты и другие представители творческой интеллигенции.

Как отметила директор центра «Жетісу дарыны» Сандугаш Жумагельдина, интерес к конкурсу растет с каждым годом.

– Мы проводим его прежде всего для детей, увлеченных литературой и мечтающих в будущем стать писателями, журналистами, преподавателями казахского языка. Готовясь к выступлениям, школьники внимательно изучают произведения Кемеля Токаева, знакомятся с его творческим наследием. С каждым годом участников становится больше, поэтому в перспективе мы планируем вывести конкурс на республиканский уровень, – рассказала она.

Среди конкурсантов были как новички, так и ребята, уже имеющие опыт участия в подобных состязаниях. Один из них – одиннадцатиклассник средней школы им. Кемеля Токаева города Уштобе Ералы Нуркасым. Год назад он занял третье место, а нынче решил попробовать себя в сценическом искусстве. Школьник исполнил роль дяди главной героини в постановке, посвященной событиям Великой Отечественной войны.

У Ералы немало других увлечений. В свободное от учебы время он работает гидом в местном музее, интересуется историей и занимается исследовательской деятельностью. В феврале этого года школьник стал бронзовым призером республиканского конкурса научных проектов по казахскому языку, проходившего в Караганде.

– Мне нравится узнавать новое, участвовать в интересных мероприятиях, общаться с людьми. Такие конкурсы помогают расширять кругозор и приобретать полезный опыт. А свою будущую профессию я уже выбрал – хочу стать врачом-окулистом, – поделился Ералы.

По итогам творческого состязания определились лучшие участники в каж­дой номинации. В направлении «По следам писателя – молодой литератор» победили Жәнел Жолдасбек из талдыкорганской школы-гимназии № 12 и Мөлдір Болатқызы, представлявшая школу № 2 им. М. Курманова Коксуского района.

За лучшие эссе в номинации «Мысли, рожденные произведением» наградили Айжан Жігер, учащуюся специализированного лицея «Жыланды» Алакольского района, и Аяжан Бекетову из школы-гимназии им. К. Жалайыри.

Среди театральных коллективов лучшей признана команда специализированного лицея № 24 им. М. Арына города Талдыкоргана, представившая постановку в номинации «Произведения Кемеля
Токаева – наше национальное достояние».

Победителям и призерам вручили дипломы управления образования области Жетысу и ценные подарки.

#общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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