Так рождалась суверенная страна

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Марат УТЕУБАЕВ, кандидат исторических наук, профессор Российской академии естествознания, Экибастуз
Казахское ханство первоначально занимало территорию Западного Жетысу, долины рек Чу и Таласа. Оно объединяло как переместившиеся из Центрального и Южного Казахстана казахские роды, так и автохонные племена. В тех исторических условиях возникновение и упрочение Казахского ханства в Жетысу было вполне закономерно. В последующие десятилетия XV века Казахское ханство укрепилось экономически и расширилось территориально, включив значительную часть этнической территории казахов. В него вошли, помимо Западного Жетысу, города в Южном Казахстане, район Каратау с прилегающими равнинными территориями, низовья Сырдарьи и Северного Приаралья, значительная часть Центрального и Западного Казахстана. В это время многочисленные родоплеменные объединения наших предков участвовали в сложном этническом процессе формирования казахской народности.
Одним из крупных казахских ханов, при котором быстро шел процесс «собирания казахских земель», был Касым. Основная стратегия его внешней политики – борьба за укреп­ление и доминирование над присырдарьинскими городами. Под его конт­роль перешли города Ташкент и Туркестан, они в XVII – начале XVIII вв. являлись политическими центрами Казахского ханства. Во втором десятилетии XVI в. Касым-хан окончательно утвердил свою власть над обширными пространствами казахской территории. При нем Казахское ханство достигает наивысшего расцвета, численность населения составляет миллион. Казахское ханство получило широкую известность и политический вес на евразийской арене, становится субъектом международных отношений. Первым крупным государством, установившим дипломатические отношения с Казахским ханством, было Русское государство. Именно с тех пор Казахское ханство стало известно Западной Европе. В начале XVI века разработан и принят кодекс законов, известный как «Қасымханның қасқа жолы» («Светлый путь хана Касыма»). В XVI–XVII вв. Казахское ханство укрепилось, расширились его границы, поддерживались и укреплялись традиционные связи с Центральной Азией и Российским государством.
Образование и становление Казахского ханства было сложным по характеру и длительным по времени историческим процессом, закономерным и объективным итогом социально-экономических и этнополитических процессов на обширной территории евразийского пространства. Керей и Жанибек – первые казахские ханы, основатели казахской государственности, наследники традиций предыдущих государственных объединений – Алтын-Орды (Золотой Орды) и Ак-Орды (Белой Орды). Вклад Керея и Жанибека в историю казахского народа огромен, является исторической основой для становления казахстанской идентичности и формирования национального самосознания и укрепления казахстанского патриотизма.
Без истории не может быть общества и государства. В Казахстане многое делается для сохранения и изучения истории: издаются книги и учебники, публикуются статьи, снимаются исторические фильмы, огромна роль государственной программы «Культурное наследие». 1 июня 2010 года в Астане открыт памятник ханам Керею и Жанибеку. Это стало свидетельством уважения потомков героическим и славным деяниям наших великих предков.
Конечно, формирование государства и нации – это длительный по времени исторический эволюционный процесс, который начался еще во времена саков и великого Тюркского эля. Формирование Казахского ханства происходило во время правления первых ханов Жанибека и Керея, укрепление – в период правления Касым-хана, при котором географическим центром Казахского ханства стал Улытау, центр великой золотой Сары-Арки. Духовным же центром всегда был Туркестан, а этнополитическим и географическим – Улытау. Именно здесь собрались воедино три казахских жуза. А ключевая национальная идея «Мәңгілік Ел» – основное понятие тюркского государства и тюркской цивилизации.
Мы сегодня гордимся, что Казах­стан получил заслуженное признание в мире. Понятия независимости и государственности являются ключами к пониманию нашего героического прошлого, славного настоящего и светлого будущего. Празднование 550-летия образования Казахского ханства будет способствовать укреп­лению казахстанского пат­риотизма и повышению интереса граждан к отечественной истории.

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