Так рождаются семейные реликвии Свежий выпуск 443 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Испокон веков в каждом ауле и поселении были умельцы, способные пре­вратить в произведение искусства кусок древесины или комок глины, моток ниток или шерсть. Слава о них разлеталась далеко окрест, традиции владения ремеслом передавались из поколения в поколение, а сделанные руками мастеров вещи по праву становились семейными реликвиями.

Сегодня появились новые технологии обработки дерева и металла, кожи и шерсти, но искусство народных мастеров по-прежнему востребовано и неизменно вызывает огромный интерес у всех, кто имеет возможность прикоснуться к таинству рождения очередного шедевра. Фестиваль «Музыка степи» предоставил возможность всем желающим посмотреть коллекцию творений местных умельцев.

Ремесленники приехали в Шымкент из всех районов области, они охотно делились секретами того, как создаются гобелены и казахские национальные украшения из сереб­ра, кувшины и музыкальные инструменты из глины, седла и упряжь из кожи... А еще они представили вырезанные из дерева изы­сканные наборы для кумыса и бешбармака, музыкальные инструменты и панно из тис­ненной кожи.

Джигиты, одетые в национальные казахские головные уборы, демонстрировали подготовку к охоте, надежными помощниками в которой всегда были и остаются тазы и соколы. Их дрессировка тоже имеет свои нюансы.

Глубже понять истоки искусства прикладников помогли театрализованные мини-постановки, раскрывающие тайны зарождения и формирования традиций народных промыслов. Более глубокому проникновению в самобытную культуру содействовала и казахская музыка, весь вечер звучавшая в исполнении симфонического оркестра народных инструментов.