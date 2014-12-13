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Так создавалась армия
Более 22 лет назад, 7 мая 1992 года Президент Казахстана – Верховный Главнокомандующий Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О создании Вооруженных сил Республики Казахстан». В наши дни это высокопрофессиональная армия, боеспособный механизм, готовый отразить современные угрозы.

Многие помнят, как на осколках Советской армии зарождались Вооруженные силы независимого Казахстана. В то время в нашей республике было сосредоточено большое количество войск. Фактически на территории Казахстана во всех 19 областях находились воинские части, в общей сложности более 200 тыс. военнослужащих. Наша страна представляла собой взрывоопасный регион, где какой-нибудь просчет при обращении со стратегическими ракетами мог бы привести к гораздо более серьезной катастрофе, чем чернобыльская.

8 декабря 1992 года ­Нурсултан Назарбаев четко и ясно определил перспективы развития нашей армии. При этом подчеркнув, что она должна быть немногочисленная, мобильная и обученная согласно современным требованиям.

Конечно, Министерство обороны, Вооруженные силы родились не в одночасье, они создавались на ответственном этапе нашей истории – приобретения Казахстаном независимости. И Нурсултан Назарбаев подчеркивал, что с момента образования суверенного Казахстана обеспечение национальной безопасности является первым приоритетом государства. Важнейшее слагае­мое ее – военная безопас­ность, которая, в свою очередь, немыслима без создания и строительства Вооруженных сил.

С первых дней суверенного развития наряду с ростом экономических возможностей Глава государства не выпускал из зоны внимания вопросы благосостояния казахстанцев. Наряду с обновлением армии не забывал и о решении социальных проблем военнослужащих. Президент ставил задачу поднять патриотический дух воинов, авторитет воинской службы и уважение к ней.

В 2003 году была утверждена трехвидовая структура Вооруженных сил, выделены такие самостоятельные компоненты, как Аэромобильные войска, Ракетные войска и артиллерия, Тыл Вооруженных сил. Сегодня наша армия состоялась и окрепла, она гордость страны. Совершенствуется система военного управления, в войска поступают материальные средства, проводятся крупномасштабные стратегические и тактические учения.

Создание 7 мая 1992 года Вооруженных сил Казахстана стало важнейшей вехой в истории нашего государства. Этот день Указом Президента страны был определен и как День защитника Отечества.

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