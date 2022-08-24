Так вершились судьбы миллионов

Тақ – так коротко и звучно казахи называли ханский трон. Место, восседая на котором, правители творили историю: принимали решения, казнили, миловали, дружили, воевали, строили государство. Обитые бархатом, парчой, украшенные витиеватыми узорами из дерева, инкрустированные драгоценными камнями – такими мы представляем себе троны, такими показывают их в кино и спектаклях. Но порой троны высекали из камня, и некоторые из них сохранились до наших дней.

Поляна хана Абылая

Одним из самых известных естественных тронов, сохранившихся до наших дней, является каменный трон Абылай-хана в Бурабае. Любой турист, приезжающий в это курортное мес­то, обязательно побывает на поляне, названной в честь казахского хана. По информации, размещенной на сайте акимата Акмолинской области, архитектурно-художественный комплекс «Поляна Абылай-хана» возведен в 2004 году. Авторы проекта – заслуженный деятель РК Ерлан Айтуаров, руководитель проекта – Александр Курицын, дизайнер проекта – Игорь Баграмов.

По сохранившимся сведениям, эта ставка служила своеобразной крепостью: скрытая от посторонних глаз, с хорошим обзором всех четырех сторон, она была идеальным местом для правителя. Вот как описывает ее Сабит Муканов в своем романе «Промелькнувший метеор к вершине Кокшетау» (так называлось произведение в полной версии) о прославленном ученом Шокане Уалиханове, правнуке Абылая:

«Эти природные крепости, – писал царский офицер, присланный для переговоров, – Абылай использовал для защиты от врагов. Тогда неприятель обычно нападал только летом, и все летние месяцы ханская орда находилась в лесу на поляне возле скалы Оқжетпес. На вершине пика днем и ночью дежурил наблюдатель, чтобы нападение не застало ставку врасплох. Казахи так и называли поляну – поляной Абылая».

Ровная площадка, обрамленная лесом, и вправду очень красивая, достойная ханской ставки. За монументом, на небольшой возвышенности расположен исторический камень – естественный гранитный трон Абылай-хана. Здесь туристы делают памятные фото. Говорят, что нужно обойти трон семь раз и загадать желание, которое обязательно сбудется.

Казахи с большим почтением относились к монаршим особам, и все, что связано с ними, считалось сакральным. Степняки верили, например, что вместе с вещами правителя передаются богатство, мощь и благодать обладателя. Так, сущест­вовала традиция «теберік», или «тәберік алу», когда ханский чапан или шубу, которую он оставлял в качестве подарка, көрпеше, на котором сидел, разрывали на мелкие кусочки и уносили домой – и лос­куток выполнял роль талисмана. Получить в дар одежду с ханского плеча считалось хорошим знаком.

Одним из биев, близких к Абылай-хану, был Байдалы-би. В книге «Абылай ханның қамқа тоны және Байдалы би» описывается случай, когда Байдалы-би приехал выразить соболезнование Айганым по поводу кончины ее супруга Уали – сына Абылай-хана. После традиционного приветствия «көрісу», Байдалы-би рассказывает о том, что переживает непростые времена. В ответ байбише Уали-хана спрашивает, есть ли вещь, которая ему приглянулась и которую бы он хотел получить в дар.

«С тех пор, как стал тамыром вашим, разве я когда-нибудь просил вас о чем-либо материальном? Достаточно будет вещи, что носил сам хан, впитавшей его пот», – отвечал Байдалы-би. Ему преподнесли в дар шубу – парчовый халат, что носил хан при жизни, и скакуна, на котором он ездил.

Но вернемся к трону. В 2008 году, когда мы увидели трон впервые, он не был огорожен ничем, на нем можно было спокойно посидеть, сфотографироваться и, конечно, загадать желание. Позже каменное изваяние огородили, и заходить за него уже нельзя. Скорее всего, это призвано сберечь ­историческую достопримечательность от разрушения и вандализма.

В самом же городе Кокшетау, который в период правления Абылая играл весьма важную роль в казахском государстве, проводились дипломатические встречи, велись переговоры с иностранными послами, решались стратегически важные задачи внутренней и внешней политики государства. Здесь есть памятник Абылай-хану. Монументальное сооружение украшает главную площадь города, его официальное открытие было приурочено к 300-летию хана Абылая.

О расположении Ханской орды в Кокшетау свидетельствуют и архив­ные документы второй половины XVIII века. К слову, по сохранившимся сведениям, именно у подножия этой горы Сакен Сейфуллин писал свою знаменитую историческую поэму «Кокшетау», где один из главных героев – Абылай-хан.

А вот как пишет про Кокшетау и Абылай-хана Иван Словцов, исследователь, создатель и многолетний директор Александровского реального училища в Тюмени, а также Тюменского областного краеведческого музея: «...Горная вершина Кокшетау была доступна только для могучего Абылай-хана, который всходил на нее, чтобы осматривать свои владения».

Высоко сижу, далеко гляжу

В Туркестанской области за городом Кентау есть интересное сакральное место. Пройдя почти 17 км вверх, в горы, вы упретесь в шлагбаум. За ним начинается территория Каратауского государственного природного заповедника, раскинувшегося вдоль центральной части Каратауского хребта. Заезд в заповедную зону возможен не всегда, бывают санитарные дни, поэтому о графике ее посещения лучше заранее узнать в офисе, расположенном в Кентау.

Возле шлагбаума тянется дорога вдоль гор, указатель информирует, что началась заповедная зона. Площадь ее – свыше 34 тыс. га. Больше 17 тыс. из них составляет охранная зона.

Каратауский заповедник отличается богатой и разнообразной флорой и фауной. Почти 60 видов редких и исчезающих растений, обитают здесь и редкие животные. Проложена туристическая тропа Хантагы – Кемпиртас, маршрут начинается с научно-познавательного комплекса и продолжается до горы с говорящим названием Кемпиртас – каменная гора напоминает старческое женское лицо.

Особой точкой в заповедном маршруте является гора Хантагы, на вершине которой высится каменный трон. Ханское место имеет многовековую историю, и, конечно, с ним связана красивая легенда.

– Точный период возведения трона назвать сложно, до наших дней сохранились лишь основание и часть сидения. Позже была восстановлена верхняя часть, для удобства туристов построена винтовая лестница, установлены ограждения, – рассказывает сотрудник заповедника, экскурсовод Бауржан Мустафаев.

Чтобы увидеть рукотворное чудо древности, нужно подняться вверх почти 350 м. Подъем довольно крутой, поэтому на пути заботливо поставлены скамейки, чтобы можно было перевести дух и набраться сил. Но тех, кто поднимется наверх, ждет необыкновенное зрелище. На самой вершине горы величественно возвышается символ власти – ханский трон из камня.

Если сесть на него, взору открывается удивительная панорама – все четыре стороны света видны, как на ладони. Далеко внизу бежит прозрачная речка, голубым отливает небольшое озеро, на вершинах соседних гор играют лучи солнца.

По легенде, в давние времена в долине рядом с Каратаускими горами правил один хан. Как-то ночью он увидел сон, что его укусило за палец неведомое насекомое, внешне напоминающее паука. Собрав своих визирей и звездочетов, хан ждал от них разгадки сна, однако никто из них не смог сказать, к чему он снился. Через пару дней хан узнает, что недалеко от ставки остановился на привал караван, и среди кочующих есть человек, который точно и верно разгадывает сны. Пригласив его к себе в гости, хан рассказал свой сон.

«Сон твой вещий, великий правитель, и грозит тебе гибель от паука «черная вдова», одного из самых ядовитых видов паучьего семейства», – говорит ему провидец и советует перебраться в горы, где всегда свежо, прохладно и нет пауков.

Хан, послушав совета мудреца, перекочевал в горы Каратау, на вершине горы мастера высекли ему трон из камня, и он продолжил править своим народом. Но, как говорится, чему быть, того не миновать. В один из дней слуга приносит хану фрукты, купленные у заезжего продавца. Поднеся ко рту гроздь винограда, хан не заметил на нем паука, и только по резкой боли, пронзившей палец, понял, что его укусило какое-то насекомое. Это была та самая «черная вдова». Сон сбылся, хан умер.

А местность с тех пор носит название Хантагы, как и аул у подножия горы и река, протекающая вдоль гор.

Словно подтверждая легенду, на рассвете на противоположной стороне горы вместе с первыми лучами солнца вырисовывается изображение паука. Днем рисунок, будто вытканный на горе тысячами иголок, исчезает.

Посмотреть на ханский трон из чистого камня, посидеть на нем и помечтать приезжают туристы из разных уголков страны.

– Часто бывают те, кто мечтает о карьере. Приезжают женщины, мечтающие родить сына, привозят детей, чаще мальчиков, у которых есть какой-нибудь недуг. Просят помощи у Всевышнего, надеются на лучшее, – рассказывает житель Туркестанской области Кайрат Сеитов.

Спустившись вниз, мы проходим небольшое расстояние и оказываемся у небольшого озера с чистейшей водой. И с удовольствием ныряем в него: глубина комфортная, в средний человеческий рост, дно песочное, берега некрутые. Что еще нужно в жаркий летний день людям, только что спустившимся с высокой горы?..

Вверенной Всевышним мне властью…

У казахов существовала зрелищная и символичная традиция. Вновь избранного хана народ поднимал высоко над землей на белой кошме. И это был жест, в котором воедино сплеталось все: и вера в справедливость того, кто будет властвовать, и надежда на его беспристрастность, и полное доверие. Возвышая хана над собой, народ как бы говорил ему: «Мы вверяем тебе наши судьбы. Будь нашей защитой, веди нас верным путем. Пусть помыслы твои будут чисты, как эта белая кошма».

Сакрализация монарших особ и в целом атрибутов власти присуща многим народам. Это неудивительно. Вершить судьбы десятков тысяч – великая и сложная миссия, с которой справляется далеко не каждый, севший на трон и даже коронованный.

И все же стилизованная под трон мебель, самодельные троны и троны вообще манят людей всегда. К примеру, на торжестве, посвященному обрезанию у мальчиков или тұсау кесу (обряд перерезания пут), принято выносить ребенка на специальном троне. К слову, сейчас трон, как и носильщиков, предоставляют фирмы по сопровождению праздников.

Большой популярностью пользуется и фотография в этностиле, где ты восседаешь на троне из дерева или других материалов. Предприимчивые фотографы предлагают такие кадры в особо посещаемых туристами местах. Например, в Бурабае, на Коктобе, в Туркестане возле мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи. Люди платят немалые деньги за возможность иметь фотографию на троне, в национальной одежде. Наверное, это генная память. Ну и, бесспорно, очень красиво.

…Мавзолей Жошы-хана в Улытау, как известно, прошел реконструкцию. Теперь на территории комплекса есть и белый ханский шатер, а в нем, как и полагается, ханский трон.

И трон этот непростой, а с сюрпризом: как только на него садится человек, начинает играть музыка. Это кюй «Ақсақ құлан», и льются звуки из домбры, которую в руках держит Кетбуга (фигура изготовлена очень реалистично). Почувствовать себя на месте Чингисхана, которому посредством кюя сообщили черную весть, может каждый, стоит только присесть на трон.

Автор замысла – заместитель директора ТОО, исполнявшего заказ, Кайрат Мурзабаев.

– Мы решили, что музыка, начинающая играть, как только на трон садится человек, создаст особую атмосферу в ханском шат­ре, – отметил он.

Стоит сказать, что идея и в самом деле отличная, звуки музыки добавляют реалистичности. Изготовили же трон работники товарищества Жандос Шналиев и Ернур Бексултан.

Трон – это символ власти, почетное место правителя, подчеркивающее его статус. «Был сверг­нут с трона», «зашатался трон», «претендент на трон» – так мы говорим и пишем, и всем понятно, что имеется в виду власть, а не сам трон как отдельный предмет интерьера. И можно предположить, что этот повсеместный интерес к трону, как к естественным, так и новодельным его вариациям, будет существовать столько же, сколько и само человечество.