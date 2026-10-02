Так воспитывают лидеров

Работа на перспективу

В ближайшее время ученикам предстоит решить, кто в текущем учебном году станет президентом их школы и войдет в состав школьного парламента.

Этот проект прежде всего о воспитательной работе, и даже один лишь его формат дает школьникам практический опыт. Они видят, как организуются выборы и со стороны кандидатов, и со стороны избирателей: учатся представлять программу, отстаивать идеи, делать осознанный выбор, понимать свои права и принимать результаты голосования. А заодно довольно быстро выясняют, что популярность и лидерство – далеко не одно и то же.

Вообще, кто такой школьный лидер? Самый общительный ученик? Тот, кто первым поднимает руку? Отличник, спортсмен, активист, способный собрать вокруг себя других? В каждой школе есть дети, которым многое из этого словно дано от природы. Есть не менее способные, но не такие заметные. А кто-то свои возможности пока просто не успел обнаружить.

Поэтому задача школы – не только найти уже готовых лидеров, но и создать условия, в которых ребята смогут попробовать себя в этой роли: предложить идею, убедить других, собрать команду, взять ответственность за конкретное дело, получить результат или понять, чего пока не хватает.

Значение такого опыта выходит далеко за школьные стены. Через несколько лет сегодняшние ученики станут студентами, специа­листами, предпринимателями, руководителями, активистами. И обществу нужны люди, которые способны не оставаться сторонними наблюдателями, а предлагать решения, договариваться и брать на себя ответственность за результат.

В современной педагогике для этого существует более широкое понятие – ученическая субъектность. Его, в частности, используют эксперты ОЭСР – Организации экономического сотрудничества и развития, которая в том числе занимается сравнительным анализом государственной политики и в сфере образования. Казахстан является партнером ОЭСР и сот­рудничает с 2008 года.

Эксперты международной организации объясняют ученичес­кую субъектность как способность ставить цели, осмысливать происходящее и ответственно исполнять задуманное, чтобы влиять на собственную жизнь и окружающий мир. Проще говоря, ребенок учится не только выполнять решения других, но и сам принимать их, понимать последствия и действовать.

Речь совсем не о том, чтобы вырастить из каждого школьника будущего руководителя. Лидерство гораздо шире должности: это готовность проявить инициативу, аргументировать свою позицию, услышать чужую, взаимодействовать с другими и отвечать за собственные решения.

Для самой школы активные ученики тоже становятся важным связующим звеном. Через них педагогам проще понимать, чем живут дети, что им интересно и какие проблемы взрослые могут не замечать. Да и самими школьниками инициатива ровесника порой воспринимается совсем иначе, чем поручение учителя.

Выборы по-взрослому

Ученическое самоуправление и школьный парламент в Казахстане – один из давно существующих инструментов такого взаимодействия и воспитания школьных лидеров. Это действительно массовое движение. Так, в Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023–2029 годы, утвержденной постановлением Правительства, указано: если в 2020 году в стране действовало 4 278 школьных и студенческих парламентов, то в 2022-м – уже 7 321.

Устройство такого парламента вполне узнаваемо. Во главе стоит президент, которого выбирают сами учащиеся, а работа команды распределяется по фракциям: «Право и порядок», «Информация», «Спорт и здоровый образ жизни», «Забота», «Культура и искусство», «Дебатное движение», «Экология и труд», «Самопознание и счастье». Все это наполнено конкретными делами и предложениями о том, что можно изменить в повседневной жизни школы.

В Павлодаре эту работу координирует центр занятости и развития детской одаренности «Павлодар дарыны». Его руководитель Акмарал Мухаметжанова рассказывает, что ежегодно президенты школьных парламентов собираются за одним столом: обсуждают планы, обмениваются успешными практиками и готовятся к конкурсу «Лучший школьный парламент». У него три уровня – городской, областной и республиканский.

Конкурс показывает, насколько по-разному школы выстраивают ученическое самоуправление: где-то делают ставку на экологию, где-то – на волонтерство, спорт или дебаты, а где-то придумывают собственные форматы. В числе коллективов, уже не первый год показывающих хорошие результаты, – павлодарская школа им. Музафара Алимбае­ва. На пос­леднем конкурсе ее парламент завоевал Гран-при областного этапа, а вес­ной коман­да представляла регион на рес­публиканском уровне в Актау.

Территория инициативы

Президентом школьного парламента школы им. Музафара Алимбаева два года была Софья Кальницкая, сейчас ученица 11 «Б». К выборам она подошла уже не новичком в школьной активнос­ти: участвовала в олимпиадах и проектах, в том числе экологичес­ких. Один из них был посвящен загрязнению территорий Павлодара: Софья снимала проблемные участки, показывала, где требуется уборка, и выполняла ее, привлекала к акциям других школьников.

Если кому-то кажется, что кандидатов в школьные президенты заранее подбирают педагоги, продвигая наиболее удобных для себя активистов, то по крайней мере в случае Софьи все было иначе. Никто из учителей баллотироваться ей не предлагал. Когда в школе объявили о предстоящих выборах, подруга заметила, что Софья вполне могла бы справиться с ролью президента. Та подумала: а почему бы не попробовать?

После выборов вокруг президента сформировалась команда примерно из 12 человек. Обязанности распределили: одни отвечали за спортивные активности, другие – за чтение, третьи – за отдельные проекты и направления.

Одной из самых заметных инициатив парламента стал проект «Цитата недели». В начале недели школьникам предлагали познакомиться с каким-то глубоким высказыванием, в конце – проводили викторину, и за правильные ответы они получали купоны. По итогам месяца самые активные участники получали небольшие призы в школьной столовой. Вроде бы простой формат позволил объединить сразу несколько задач – образовательную, воспитательную и, что не менее важно, вовлекающую. За время проекта ребята познакомились с десятками высказываний самых разных авторов – казахстанских мыслителей и писателей, представителей мировой литературы и культуры. А игровая механика с купонами добавляла тот самый элемент интереса, который помогал вовлекать в проект даже младших школьников.

Именно с этим проектом парламент прошел конкурсные этапы, а весной команда представляла Павлодарскую область на респуб­ликанском уровне в Актау. Причем позднее, рассказывает Софья, похожий формат она увидела уже и в других школах региона.

Но для самой Софьи главным результатом двух лет президентства стали совсем не награды. По ее словам, работа в парламенте преж­де всего научила ответственнос­ти, лидерству, взаимодействию с людьми и помогла развить речь и уверенность во время публичных выступлений.

– Ответственность – это самое главное. Умение быть лидером, навык говорить так, чтобы тебя слушали и понимали. На самом деле я очень боюсь выступать на публике, у меня до сих пор бывает, что руки трясутся. Но именно на мероприятиях внутри школы, потом на конкурсах, когда нужно было говорить перед большой аудиторией, я постепенно научилась преодолевать волнение, четче выражать свои мысли. Думаю, этот опыт обязательно пригодится мне в будущем, – рассуждает Софья.

Сейчас в школе вновь идет предвыборная кампания, но Софья в ней уже не участвует как кандидат: впереди 11-й класс, подготовка к ЕНТ и выбор дальнейшего пути – свою будущую профессию она пока связывает со сферой логистики. При этом уходить из школьного самоуправления не собирается: готова помогать новой команде, делиться накопленным за два года опытом и поддерживать тех, кто придет ей на смену.

Сила команды

В этом году на пост президента школы им. Музафара Алимбаева претендуют сразу восемь кандидатов. О том, как проходит предвыборная кампания и устроен школьный парламент, рассказывает Еркебулан Осербайулы – преподаватель казахского языка и литературы, который совмещает эту деятельность с должностью старшего вожатого и курирует другие направления воспитательной работы.

Большое число претендентов педагога не пугает. Скорее наоборот.

– Все наши кандидаты – самовыдвиженцы. И когда их много, это даже интереснее: они понимают, что идет настоящая конкуренция. Одно дело, когда кандидатов трое, и особенно обидно оказаться вторым, и совсем другое – когда вас восемь. Здесь и у школьников есть выбор, и самим претендентам приходится серьезнее думать, чем они могут заинтересовать остальных, – говорит Еркебулан Осербайулы.

Причем идеи кандидаты предлагают вполне конкретные. Один из претендентов, например, решил пересмотреть систему школьного дежурства и связать ее с конкурсом на лучший класс. Сейчас, признает педагог, привычную обязанность многие ребята воспринимают скорее как повинность: если на первом этаже дежурство еще организовано достаточно хорошо, то на втором и третьем поддерживать порядок сложнее. Кандидат предлагает учитывать качество дежурства наряду с активностью класса и его участием в школьных, городских и областных мероприятиях, превратив все это в критерии конкурса.

Педагог подчеркивает: безусловно, есть дети, которые с ранних лет стремятся быть в центре событий, легко предлагают идеи и способны повести за собой других. Но есть и те, кому просто нужны время и подходящая среда, чтобы эти качества проявились. Еркебулан Осербайулы знает это и по собственному опыту: сам он рос довольно тихим ребенком, но занятия в кружках, актерское и ораторское мастерство, вокал и новое окружение со временем сделали его одним из самых заметных учеников школы.

Поэтому и в школьном парламенте предусмотрены разные уровни участия. На пост президента выдвигаются ученики 8–10-х классов: у них уже есть определенный авторитет среди сверстников и достаточно времени впереди, чтобы полноценно проявить себя. Более младшие могут войти в совет актива, участвовать в проектах и работать рядом со старшими. И желающие есть: пятиклассники, шестиклассники, семиклассники сами просятся в команду и хотят оставаться в ней после обновления состава.

Конечно, речь далеко не обо всех школьниках. Всегда будут те, кто предпочитает оставаться в стороне. Но как раз через парламентариев педагогам проще заинтересовать более широкий круг учеников: инициатива сверст­ника зачастую воспринимается иначе, чем очередное поручение взрослого. И именно поэтому выбор школьного президента – не формальность. В школе им. Музафара Алимбаева это хорошо поняли на собственном опыте. Это учебное заведение открыли в конце 2020 года, и коллектив фактически формировался заново: и дети, и педагоги пришли из других школ, всем нужно было привыкнуть друг к другу и выстроить общую среду. Но первый опыт выбора президента оказался не самым удачным.

– Девочка была активная, хорошо говорила, быстро все схватывала, но дело шло не так, как хотелось. И мы поняли, что одного этого недостаточно – не хватило умения работать в команде, – вспоминает Еркебулан Осербайулы. – Только когда люди друг друга понимают и слышат, вот тогда все получается. Любая задача выполнима, если действовать сообща. Постепенно мы все наладили, затем поддержали ребят и родители. Например, когда участники парламента захотели иметь собственную форму, именно родители помогли ее приобрести, фактически став спонсорами этой инициативы.

В итоге вокруг школьного парламента сложилась понятная система: свои проекты, распределение ответственности, поддержка педагогов и родителей, постоянное взаимодействие детей и взрослых. И выигрывают от этого все: школьники получают возможность проявить себя и приобрести первый опыт ответственности, школа – инициативных помощников и обратную связь от учеников, а общество – молодых людей, которые привыкают не оставаться в стороне, а участвовать в том, что происходит вокруг них.