Так вот они, условия

Проекты
Лаура Казихан

В формате ГЧП на птицефабрике созданы рабочие места для осужденных

Фото: пресс-служба облакимата

Глава государства поручил создавать условия для трудовой занятости лиц, отбывающих наказание, чтобы во время заключения они могли получить профессию, трудовые навыки и опыт, необходимые для возвращения в общество. В Актюбинской области эту задачу реализуют в том числе через сотрудничество учреждений уголовно-исполнительной системы с бизнесом.

Одним из таких проектов стал запущенный в сентябре производственный участок на базе птицефабрики Ramazan-Qus. Всего он рассчитан на 100 работников. Сейчас здесь трудятся 50 – из учреждения № 9 департамента уголовно-исполнительной системы по Актюбинской области. Для них созданы не только рабочие места, но и условия для проживания на территории предприятия.

В реализации проекта приняли участие акимат и прокуратура области, ДУИС и ТОО «Ramazan-Qus». Для его запуска предприниматель за счет собственных средств построил отдельное здание площадью 560 кв. м. Оно используется как общежитие: здесь оборудованы спальные комнаты, столовая, комната отдыха, прачечная, хозяйственные помещения и санузлы.

На птицефабрике осужденные работают электриками, слесарями, сантехниками и механиками, а также занимаются сортировкой и раскладкой яиц, обслуживанием оборудования и складскими работами. Помимо заработной платы такая занятость позволяет им получать практические навыки и трудовой опыт по востребованным профессиям.

По словам заместителя начальника ДУИС по Актюбинской области Каната Алпыс­баева, при организации труда важно сохранить необходимые требования режима и одно­временно дать людям возможность работать в нормальных производственных условиях.

– На птицефабрике соблюдается установленный порядок. Работники организованно приходят на работу и после окончания трудового дня возвращаются в общежитие. Территория предприятия оборудована видео­наблюдением, а сотрудники уголовно-исполнительной системы контролируют соблюдение требований безопасности и режима, – отметил Канат Алпысбаев.

В учреждении № 9 сейчас содержатся 120 человек. Некоторые из них за примерное поведение и соблюдение установленного режима были переведены сюда из учреждений средней и максимальной безопасности. Здесь также созданы возможности для трудовой занятости: действуют цеха по изготовлению металлоконструкций и железобетонных изделий, мебельное и швейное производства, где работают люди, отбывающие наказание.

В прокуратуре отмечают, что создание участка на базе Ramazan-Qus стало первым в регионе примером, когда людям, находящимся в заключении, предоставили возможность трудиться непосредственно на территории действующего предприятия с условиями для проживания.

Возможности для расширения трудовой занятости обсуждают и в других учреждениях региона. Так, на базе учреждения № 8 областной департамент уголовно-исполнительной системы провел день открытых дверей для представителей предпринимательского сообщества. Бизнесу представили действующую производственную инфраструктуру, а также новые ангарные и модульные здания, которые могут использоваться для размещения производств.

Сегодня здесь работают 22 субъекта малого и среднего бизнеса. Они занимаются изготовлением кожаных изделий, брусчатки, теплофасада, резиновой и рыбной продукции, а также оказывают услуги ателье. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество произ­водств увеличилось на десять. Кроме того, открыты новый производственный цех и теплица для выращивания грибов.

Предприниматель Ербол Косниязов два года назад открыл в учреждении № 8 цех по выпуску резинотехнических изделий для нефтяной, машиностроительной и других отраслей.

– Сейчас у нас работают десять человек. Они сами изъявили желание трудиться на производстве. Ежемесячно выпускаем до 700 резинотехнических изделий. Рабочий день длится с восьми утра до шести вечера, пять дней в неделю. Работники получают зарплату, за них производятся все предусмотренные законом отчисления, – рассказал Ербол Косниязов.

Всего в учреждении № 8 содержатся 896 человек, 363 из них работают в производственных цехах. В регионе уже рассматриваются новые проекты по созданию произ­водственных участков на действующих предприятиях. Работа по привлечению бизнеса и расширению возможностей для трудовой занятости в учреждениях уголовно-исполнительной системы будет продолжена.

#производство #осужденные #птицефабрика

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