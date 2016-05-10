​Такая короткая длинная жизнь

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Галия ШИМЫРБАЕВА

Будучи председателем колхоза, он перед началом войны активно занимался приемом и размещением депортированных в эти края граждан. Но как только урожай был собран, а последний из прибывших устроен, Кулман засобирался на фронт. Слезы 25-летней жены не остановили. А ее можно было понять: на руках у молодой женщины оставались пятеро ребятишек: старшему – 9, младшему – полгода.

Писем от Кулмана пришло совсем немного. В одном из них сообщил, что воюет под Москвой, в другом – что приказом Верховного Главнокомандующего в ознаменование одержанной 5 августа 1943 года победы в битве за Орел их ­129-й стрелковой дивизии присвоено звание Орловской. А в конце того же года пришла похоронка: Кулман Бекмагамбетов пал смертью храбрых в боях за деревню Новая Халоповка, что в Гомельской облас­ти. Но, когда в 60-х его вдова Бибигали Бекмухамбетова написала туда, письма вернулись обратно.

– Будучи пионеркой, я активно писала в такие газеты, как «Дружные ребята» и «Пионерская правда», – рассказывает внучка солдата Салтанат Бекниязова. – Однажды, когда подготовила к Дню Победы очередной материал про ветерана войны, бабушка тихо сказала: «Все пишешь-пишешь… Коль так, занялась бы поисками дедушки».

С того дня она мне много рассказывала и про него, и про то, как, оставшись без кормильца, семья тяжело выживала в военные и послевоенные годы. «У твоего отца не было детства, – вздыхала бабушка. – В 9 лет он работал в колхозе наравне со взрослыми». Но в целом судьба была благосклонной к детям погибшего воина. Они все получили образование, создали хорошие семьи. Отец Салтанат, Кабыкен Бекниязов, – известный в стране мелио­ратор, вошел в книгу «Великие люди земли казахской».

– Бабушка, святая женщина, сохранила верность памяти деда до последней минуты, – продолжает Салтанат. – Найдя во мне союзницу, она не уставала вспоминать о нем. Ее рассказы так запали в душу и так тронули, что позже, где бы ни бывала – в составе комсомольских делегаций в городах-героях Советского Союза, по журналистской работе в Европе, на всех стелах, установленных у братских могил, искала фамилию деда. Но тщетно.

В начале 80-х, когда бабушка была еще жива, я написала в Центральный военный архив Министерства обороны. Оттуда пришел ответ, что боец под такой фамилией не значится ни в одном из списков – ни павших смертью храбрых, ни без вести пропавших. В 2008 году забила данные о своем деде в поисковую базу обобщенного банка данных «Мемориал», где содержится информация о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Вышло несколько вариантов. Один из них – Бекмухамбетов Кулман, то есть имя совпадало, но фамилия была другая, бабушкина. Хорошо, что у папы сохранился бабушкин паспорт советского образца. Когда отослала копию в «Мемориал», там подтвердили, что это действительно мой дед. Путаница с фамилией произошла потому, что в графе «родственники» была обозначена моя бабушка – Бекмухамбетова Бибигали.

С той поры Салтанат Бекниязова стала писать на все поисковые сайты: «Победили вместе», «Забытый полк», «Память народа», «Подвиг народа»… На одном из форумов у нее завязалась переписка с волонтером из Москвы Борисом Трухачевым. Он вместе с ней искал по всем архивам затерявшиеся следы ее деда. И клубок потихоньку начал разматываться.

Выяснилось, что Кулман Бекмагамбетов служил во 2-й пулеметной роте ­438-го стрелкового полка 129-й Орловской дивизии. Они стали отслеживать боевые действия этого подразделения в Гомельской области. В поисках им помогали оба посольства – Беларуси в Казахстане и Казахстана в Беларуси. В 2010 году белорусские дипломаты передали внучке солдата письмо, где директор местной школы сообщал: Кулман Бекмагамбетов похоронен в селе Ворновка Кармянского района Гомельской области. Подтвердил это и глава военного комиссариата района.

И все же вдова Кулмана Бекмагамбетова не ошиблась. Ее муж действительно погиб в боях за Новую Халоповку. Но в 1958 году маленькие захоронения советских солдат объединили в одну большую братскую могилу. Родным, к сожалению, о перезахоронении не сообщили, поэтому семья и не могла так долго найти родную могилу.

– С этого момента мой отец и его младшая сестра Батеш, единственные из оставшихся в живых детей Кулмана Бекмагамбетова, стали жить надеждой побывать на могиле отца, – говорит Салтанат Бекниязова. – Они очень хотели поклониться его праху, прочитать над могилой суру из Корана. Но в их годы, отцу сейчас – 83, его сестре – 81, это непросто.

В нынешнем году деду Кулману исполнилось бы 110 лет. Понимая, что дальше медлить нельзя, в конце апреля, захватив горсточку земли с родных могил – отца моего деда Кулмана и моей бабушки Бибигали, мы тронулись в путь. В Беларуси, где свято чтут память о погибших солдатах, нас очень тепло встретили. Только здесь узнали, что Кулман Бекмагамбетов был награжден медалью «За боевые заслуги» буквально за две недели до своей смерти при защите деревни Шерстин Гомельской области.

Боеприпасы, как выяснилось, он доставлял под минометным огнем противника. В указе о награждении написано: «Наградить подносчика патронов второй пулеметной роты красноармейца Бекмагамбетова Кулмана за бесперебойное обеспечение роты боеприпасами в разгар боя 16 ноября 1943 года». Перед последним в жизни моего деда боем личный состав 129-й стрелковой дивизии 28 ноября 1943 года совершил 10-километровый марш-бросок за 36 часов в плохих метео­условиях. Крохотная деревенька Новая Халоповка за сутки дважды переходила из рук в руки. В битве за нее погибли многие, среди них и мой дед.

…Поискам могилы своего деда Салтанат Бекниязова посвятила почти четыре десятка лет.

– Отныне Беларусь плотно вошла в мою жизнь, теперь буду часто приезжать сюда вместе со своими внуками, – говорит она. – Хочу, чтобы они помнили и знали, какой ценой досталось нам мирное будущее.

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