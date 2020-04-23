​Такая нужная соцвыплата

За назначением социальной выплаты по региону обратилось свыше 280 тыс. человек. На 21 апреля выплата назначена более 122 тыс. граждан, свыше 116 тыс. западноказахстанцев получили выплату в 42 500 тенге. Малому бизнесу жительницы Уральска Асель Алкановой – студии по наращиванию ресниц и оформлению бровей – 4 года. В команде бизнес-леди 9 сотрудниц, уже наработавших приличный круг клиенток. Специализация салона узкая, но востребованная. По крайней мере, так было до того дня, когда ситуация с коронавирусной инфекцией потребовала введения режима ЧП и объявления в области строгого карантина.

– Пришлось в одночасье свернуться полностью, все девочки разошлись по домам, в кругу семей и своих маленьких деток проводят карантинные дни. И конечно, для такого малого бизнеса, как мой, когда нет абсолютно никакой подушки безо­пасности, остаться без работы и без дохода – шок неимоверный, – рассказывает Асель. – Но пришлось подчиниться требованиям режима ЧП. Благо узнали, что государство предусмотрело социальную выплату в размере 42 500 тенге. Я сразу же начала сама оформляться и всем своим сотрудницам порекомендовала. Пробовала через сайт egov.kz оформить заявку, но не получилось – слишком много было желающих попасть в число получателей. Через портал enbek.kz подала заявку в первых числах апреля, все мои девочки тоже через данный портал прошли, и спустя две недели получила выплату. Конечно, пришлось подождать, но все же выплату получила и была ей рада, так как в сегодняшних условиях такая поддержка очень нужна. Признательна государству за такую нужную выплату в трудную минуту.

Как говорит владелица студии, введенный карантин и самоизоляция подтолкнули по-иному взглянуть на организацию своего дела, показав его слабые стороны. Благо, сидя дома, есть возможность про­анализировать, наметить новые планы, подумать всерьез о том, что же ждет индустрию красоты после кризиса. Еще немаловажный плюс ситуации: наконец-то нашлось то самое драгоценное время для общения с ребенком. Бизнес забирал все силы и время, сейчас же просто счастье находиться с дитем дома и восполнить все пробелы.

Мастер-универсал парикмахерских услуг Айдана Ищанова, индивидуальный предприниматель, без работы осталась после закрытия салона, где она арендовала кресло.

– О соответствующей выплате от государства оставшимся без работы гражданам и индиви­дуальным предпринимателям узнала сразу же и 4 апреля через сайт enbek.kz оформила заявку на соцвыплату, 11 апреля деньги на мой счет поступили, – говорит 27-летняя девушка, второй год занимающаяся предпринимательством в сфере парикмахерских услуг.

Как отмечает Айдана, получение соцвыплаты очень поддержало ее, ведь в сегодняшних условиях, когда замерла вся жизнь и нет возможности заработать, эта выплата выручает. Как и все ее коллеги из сферы салонов красоты, девушка надеет­ся вернуться к своей любимой деятельности после окончания карантина и режима ЧП.

– Главное сейчас – победить эту инфекцию, чтобы все мы смогли свободно вздохнуть и вернуться к прежней неизолированной жизни. Введение карантина дало всем нам четкое понимание – как же хорошо просто жить, иметь возможность трудиться, не ограничиваясь в передвижениях и привычном общении. Очень ждем, чтобы карантин скорее закончился, наша страна полностью победила коварный вирус, – делится Айдана.

Индивидуальный предприниматель Хорлан Хусаинова держала две торговые точки по продаже детской и домашней одежды. И так же, как и сотням арендаторам бутиков в торговых домах в областном центре, ей пришлось закрыться после объявления режима ЧП с надеждой после снятия ограничений и дальше торговать, не растеряв постоянных клиентов.

– Узнала, что можно получить соцвыплату по потере работы и сразу же начала оформлять себя и своего продавца. Выплату вскоре получили обе, конечно, это очень хорошая помощь для всех потерявших работу. В масштабах всей страны колоссальные средства направлены на поддержку населения, и они работают, помогают людям. У всех семьи, дети, обязательства, и понятно, что государство пошло на такие строгие ограничительные меры ради спасения населения. Видим, какая сейчас идет борьба с коронавирусом, как растет, к сожалению, число заразившихся. Но все эти принимаемые меры, мы верим, приведут к победному результату. Как и все люди, ждем снятия карантина и возвращения жизни в привычное русло, – говорит предпринимательница, выражая признательность за поддержку в период вынужденной безработицы.