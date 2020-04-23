​Такая нужная соцвыплата

Свежий выпуск
2035
Жанат Токтарова

За назначением социальной выплаты по региону обратилось свыше 280 тыс. человек. На 21 апреля выплата назначена более 122 тыс. граждан, свыше 116 тыс. западноказахстанцев получили выплату в 42 500 тенге. Малому бизнесу жительницы Уральска Асель Алкановой – студии по наращиванию ресниц и оформлению бровей – 4 года. В команде бизнес-леди 9 сотрудниц, уже наработавших приличный круг клиенток. Специализация салона узкая, но востребованная. По крайней мере, так было до того дня, когда ситуация с коронавирусной инфекцией потребовала введения режима ЧП и объявления в области строгого карантина.

– Пришлось в одночасье свернуться полностью, все девочки разошлись по домам, в кругу семей и своих маленьких деток проводят карантинные дни. И конечно, для такого малого бизнеса, как мой, когда нет абсолютно никакой подушки безо­пасности, остаться без работы и без дохода – шок неимоверный, – рассказывает Асель. – Но пришлось подчиниться требованиям режима ЧП. Благо узнали, что государство предусмотрело социальную выплату в размере 42 500 тенге. Я сразу же начала сама оформляться и всем своим сотрудницам порекомендовала. Пробовала через сайт egov.kz оформить заявку, но не получилось – слишком много было желающих попасть в число получателей. Через портал enbek.kz подала заявку в первых числах апреля, все мои девочки тоже через данный портал прошли, и спустя две недели получила выплату. Конечно, пришлось подождать, но все же выплату получила и была ей рада, так как в сегодняшних условиях такая поддержка очень нужна. Признательна государству за такую нужную выплату в трудную минуту.

Как говорит владелица студии, введенный карантин и самоизоляция подтолкнули по-иному взглянуть на организацию своего дела, показав его слабые стороны. Благо, сидя дома, есть возможность про­анализировать, наметить новые планы, подумать всерьез о том, что же ждет индустрию красоты после кризиса. Еще немаловажный плюс ситуации: наконец-то нашлось то самое драгоценное время для общения с ребенком. Бизнес забирал все силы и время, сейчас же просто счастье находиться с дитем дома и восполнить все пробелы.

Мастер-универсал парикмахерских услуг Айдана Ищанова, индивидуальный предприниматель, без работы осталась после закрытия салона, где она арендовала кресло.

– О соответствующей выплате от государства оставшимся без работы гражданам и индиви­дуальным предпринимателям узнала сразу же и 4 апреля через сайт enbek.kz оформила заявку на соцвыплату, 11 апреля деньги на мой счет поступили, – говорит 27-летняя девушка, второй год занимающаяся предпринимательством в сфере парикмахерских услуг.

Как отмечает Айдана, получение соцвыплаты очень поддержало ее, ведь в сегодняшних условиях, когда замерла вся жизнь и нет возможности заработать, эта выплата выручает. Как и все ее коллеги из сферы салонов красоты, девушка надеет­ся вернуться к своей любимой деятельности после окончания карантина и режима ЧП.

– Главное сейчас – победить эту инфекцию, чтобы все мы смогли свободно вздохнуть и вернуться к прежней неизолированной жизни. Введение карантина дало всем нам четкое понимание – как же хорошо просто жить, иметь возможность трудиться, не ограничиваясь в передвижениях и привычном общении. Очень ждем, чтобы карантин скорее закончился, наша страна полностью победила коварный вирус, – делится Айдана.

Индивидуальный предприниматель Хорлан Хусаинова держала две торговые точки по продаже детской и домашней одежды. И так же, как и сотням арендаторам бутиков в торговых домах в областном центре, ей пришлось закрыться после объявления режима ЧП с надеждой после снятия ограничений и дальше торговать, не растеряв постоянных клиентов.

– Узнала, что можно получить соцвыплату по потере работы и сразу же начала оформлять себя и своего продавца. Выплату вскоре получили обе, конечно, это очень хорошая помощь для всех потерявших работу. В масштабах всей страны колоссальные средства направлены на поддержку населения, и они работают, помогают людям. У всех семьи, дети, обязательства, и понятно, что государство пошло на такие строгие ограничительные меры ради спасения населения. Видим, какая сейчас идет борьба с коронавирусом, как растет, к сожалению, число заразившихся. Но все эти принимаемые меры, мы верим, приведут к победному результату. Как и все люди, ждем снятия карантина и возвращения жизни в привычное русло, – говорит предпринимательница, выражая признательность за поддержку в период вынужденной безработицы.

Популярное

Все
Андрей Малахов и казахстанский шоколад
Курица или рыба? Перед браконьерами такой выбор не стоит
Брутальный гламур
Сто первая весна Кульмарам-аже
Хотели проверить как работает полиция
Лапша не прокатила
Ученье - свет: как учитель математики из Турции подготовил тысячи победителей и лауреатов олимпиад
Устроил по блату родного брата
На эти крохи детей не прокормить!
Где конь, там и седло
Тюльпаны к празднику
Из Туркестана в Самарканд и обратно можно будет добраться на самолете
Бизнес по-деревенски
Первые победы на первых «Играх будущего»
Для сохранения и развития казахского языка необходимо использовать потенциал цифровых технологий
Сим-сим, закройся!
Казахстанские перевозчики будут получать разрешения от Узбекистана в электронном виде
Первым делом – самолеты
Молодым везде у нас дорога!
Битва за лицензии
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Вопрос IT-суверенитета нужно убрать из коммерческой плоскости
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Прекратить медвежью услугу
Кендама – это не бильбоке
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Арестован вице-министр культуры и спорта
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
Как будут устранять дефицит мест в детских садах в Костанайской области
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
В МВД опровергли информацию о штрафах за игнорирование часового пояса
Подозреваемых в вымогательстве денег у подростков задержали в Астане
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
В Семее горит торговый центр
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?

Читайте также

Несущие добро
Профессионалы нужны везде
Встретить во всеоружии
У регионов есть большие резервы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]