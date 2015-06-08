Такая профессия Айгерим ДУЙСЕНБЕКОВА, Костанай

Скоро республика отметит День медицинского работника. Один из тех, кто будет принимать поздравления, работает в системе здравоохранения уже свыше 40 лет. Медицинский психолог, нарколог, врач-инфекционист высшей категории Адильхан Жабаев родился в селе Джиланды Федоровского района Костанайской области в семье простого механизатора, в которой было 10 детей.

После окончания средней школы поступил в Карагандинский государственный медицинский институт. Получив диплом, 23 года проработал в районной больнице. Затем – наркологом в Костанайском областном наркологическом диспансере. И вот уже более десятка лет трудится в областном центре СПИДа медицинским психологом, совмещая работу инфекцио­ниста и нарколога, так как сертифицирован по этим специальностям.

Какие настроения он испытывает, проработав столько времени с больными людьми, спросила его. Он ответил, что только удовлетворение, так как за эти годы очень многим пациентам помог вылечиться, улучшить здоровье.

По словам врача, и в его собственную жизнь медицина привнесла многое.

– Главное, я понял, как вести здоровый образ жизни, – говорит врач. – Мне сейчас за 60, никогда не болел. Дома летом вся семья работает на земельном участке, а зимой борется со снегом. Для человека в моем возрасте это хорошая разрядка после рабочих будней. У меня трое детей, все получили высшее образование и живут в разных уголках Казахстана. Жена работала врачом, сейчас на заслуженном отдыхе. Имеем семерых внуков!

– Вы с детства мечтали стать врачом?

– Нет, хотел стать летчиком, но не смог поступить в летное училище. Однако не отчаялся, не зациклился на неудаче. Жизнь очень многообразна и интересна, можно и, считаю, нужно совершенствоваться во всех ее сферах.



