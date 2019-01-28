​Такая работа в радость

Для ученицы выпускного ­11-го класса Кызылординской школы-лицея № 23 им. Жалела Кизатова Светланы Пак 2019 год, объявленный Указом Президента Годом молодежи, открывает новые большие возможности. Активная жизненная позиция, инициативность и целеустремленность, организаторский талант и лидерские качества, которые проявились в школе, оказались востребованы и в общественной жизни региона.

Несколько лет назад Светлана Пак стала активисткой ОО «Молодежное движение корейцев» Кызылординской области, а в минувшем году возглавила эту организацию. Кроме того, энергичная школьница избрана заместителем председателя МД «Жаңғыру жолы» областной Ассамблеи народа Казахстана, объединившей активную молодежь практически всех национальностей.

– Эта работа мне очень нравится. У нас замечательный Дом дружбы и хорошая команда единомышленников, вместе пытаемся сделать жизнь кызылординской молодежи более насыщенней и интересней. Проводим множество различных культурно-познавательных и образовательных мероприятий, экологических акций, спортивные состязания и различные турниры, фестивали, вечеринки, выставки, встречи с интересными людьми, добившимися признания, тренинги-семинары, которые помогают выявлять лидерские качества, учат работе в команде, – отметила Светлана Пак.

По ее словам, кызылординская молодежь отзывчива и патриотична. Это ярко продемонстрировали экологические акции. С набором волонтеров никогда не возникает проблем. Большой интерес молодежь проявила и к историко-познавательным экспедициям, организованным структурами областной АНК по президентской программе «Рухани жаңғыру». А прошедшей осенью под эгидой МД «Жаңғыру жолы» областной Ассамблеи народа Казахстана слет молодежи выявил и большое желание кызылординской молодежи совершенствоваться в личностном плане.

Сейчас обе организации разрабатывают план мероприятий, посвященных Году молодежи. Как отметила Светлана Пак, рассмат­ривается множество интересных проектов, которые в том числе поз­волят более активно участвовать в общественной жизни области, внося свою лепту в развитие края. Обязательно будут учтены и наказы Главы государства, прозвучавшие на торжественной церемонии открытия Года молодежи.

Активиста и будущую студент­ку особенно вдохновляет акцент, сделанный Лидером нации на соз­дании условий для развития движения добровольчества и благотворительности. Волонтерство пока действительно не очень активно в нашей стране, и очень важно, что теперь оно получит поддержку на самом высоком уровне.