Такая разная Астана

В стране, где солярка стоит дороже молока, дешевого продовольствия быть не может по определению
За два дня в Экибастузе поменяли около 800 радиаторов отопления в размороженных квартирах горожан, но предстоит заменить еще больше
Мнение общественности будет учтено при принятии решения о строительстве в Павлодаре содового завода
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом
Внимание! Поезд задерживается
Хвала халве, или Чем пахнут ремесла?
Мировая легенда легкой атлетики Амин Туяков стал почетным гражданином Атырауской области
В Казахстане планируют оцифровать процесс регистрации лекарственных средств, чтобы снизить цены и ускорить появление препаратов на аптечных прилавках
Для проведения голосования и регистрации ОСИ предложено использовать мобильное приложение
Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен
История одного мавзолея
Жители Петропавловска второй раз за месяц остались без воды из-за крупной аварии на сетях городского водопровода
Семейчане, внимательно отслеживающие ситуацию в Экибастузе, искренне сопереживают соседям, поскольку не понаслышке знают, каково это – остаться в жуткий холод без тепла
Взаимосвязанность и сотрудничество
Освободить от долгов, не разоряя
Слушаем... живопись, рисуем... музыку
И казахстанцам, и иностранцам
В Атырау планируется выделить 3,5 млрд тенге для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары
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Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Второй котёл вышел из строя на ТЭЦ Жезказгана
Проект по разведению сайгаков в полувольных условиях инициирован на равнине Бетпақ Дала
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
Два автомобиля провалились под лед близ Караганды
Ряд назначений провел Касым-Жомарт Токаев
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
В рамках программы «Архив-2025» группа ученых Центра рукописей и редких книг посетила библиотеку Устан Кудс Разави в иранском городе Мешхеде
Как научиться писать книги?
Солидарная ответственность за кредиты грозит обернуться для многих фермеров банкротством
Миллионы вымогал у медработника житель Туркестанской области
Казахстан намерен увеличивать транзитный грузопоток
Мы фактически избежали гражданской войны, потери государственности. Любой здравомыслящий человек сделал выводы из сложившейся ситуации
Визит Касым-Жомарта Токаева в Москву завершился
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
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Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
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В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
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