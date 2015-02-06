Свежий выпуск Такая важная поддержка Алма ДЖУМАНБАЕВА, Жезказган

Частная компания «Жезды Эл» была создана в 2009 году при содействии и помощи ТОО «Корпорация Казахмыс» по программе поддержки малого и среднего бизнеса и импортозамещения. В Жезказгане ее филиал расположен на территории литейно-механического завода. Работают здесь в две смены, но при расширении производства готовы запустить цех на круг­лые сутки. Технологическая цепочка начинается от дробления технических материалов – мрамора, феррокомпонентов и до упаковки готовых стержней в полиэтилен. Контролирует весь процесс технолог Елена Ли. В месяц производится 100–120 тонн сварочных электродов, в год – до 1 300 тонн.

– Главный наш потребитель – ТОО «Корпорация Казахмыс», также продукция наша востребована в нефтяном секторе республики, в строительных компаниях, в АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», – отмечает начальник цеха Мухтар Сарсенбеков. – В цехе есть такие станки, где необходимы опыт и профессионализм. Люди у нас трудолюбивые, дисциплинированные, текучести кад­ров нет. Костяк коллектива составляют бригадир Зейнолла Мусин, элект­ромеханик Сергей Косов, операторы Алиакпар Мыржакыпов и Александр Дерюгин, дробильщик Рашид Петров, упаковщица Лариса Васильева, фасовщица Сауле Алдажарова. Хорошо зарекомендовали себя и молодые работники.

– Недавно мы обратились за финансовой помощью к ТОО «Корпорация Казахмыс», – говорит директор ТОО «Жезды Эл» Даулет Дюсембаев, – и его руководство в кратчайшие сроки рассмотрело предложение и положительно откликнулось на нашу просьбу.

Полученные средства были направлены на модернизацию производства: приобрели новое упаковочное оборудование и автотранспорт для бесперебойных поставок продукции и сырья, улучшили состав шихты для производства сварочных электродов. Были созданы новые рабочие места. Все это дало новый импульс предприятию, позволило выпускать более качественную и востребованную продукцию.

Мы работаем со многими предприя­тиями в Казахстане, но именно ТОО «Корпорация Казахмыс» оказывает самую ощутимую поддержку. Неоднократно Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев в своих выступлениях акцентировал внимание на необходимости развития малого и среднего бизнеса в Казахстане. Для этой цели в республике действует государственный фонд «Даму», разработаны программы «Дорожная карта бизнеса-2020», «Развитие моногородов на 2012–2020 годы» и другие. Свой вклад в развитие малого и среднего бизнеса вносит и ТОО «Корпорация Казахмыс». Ежегодно под эгидой корпорации в Астане проводится форум предпринимателей «Создаем казахстанское».

– После создания Таможенного сою­за наше небольшое предприятие не в состоянии конкурировать с большими заводами России, но в Казахмысе есть правило: если продукция соответствует качеству, то она приобретается у своих предпринимателей. Но не все крупные казахстанские компании настроены поддерживать отечественный малый и средний бизнес. Если бы крупные компании Казахстана брали пример с компании Казахмыс, это дало бы мощный толчок развитию малого и среднего бизнеса в республике, считает директор ТОО «Жезды Эл» Даулет Дюсембаев.